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مجمع ناصر يتمكن من اجراء عدة عمليات استئصال لخمسينية بنجاح

08 آب / أغسطس 2020 11:39

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غزة-الرأي

تمكن الطاقم الجراحي برئاسة د. أيمن أبو عبيد استشاري الجراحة العامة بمجمع ناصر الطبي من انقاذ مريضة خمسينية كانت تعانى من ورم في الغدة الجار درقية.

وأوضح د. أبو عبيد :” أن المريضة عانت من ورم في الغده الجار درقيه وحولت لجمهورية مصر العربيه في العام 2010 أجرت خلالها عملية استئصال للغدة الجار درقيه ،وبالمتابعة في مجمع ناصر عانت المريضة من ألام في الجسم وعدم القدرة علي الوقوف ودوخة يصاحبها هزال عام واستفراغ متواصل.

وقال :” عولجت المريضة في قسم الباطنة لوجود ارتفاع شديد في نسبه الكالسيوم في الدم اكثر من٢٠، الامر الذي استدعي دخولها العناية المركزة نظرا لارتفاع نسبه الكالسيوم الذي لم يستجيب للعلاجات ،كما وتم تصوير المريضة تصوير مقطعي والتى أظهرت وجود ورم أعلي الرقبة يقع في خلف القصبة الهوائية ويضغط مع انتشار علي المريء.

و واضاف قائلا:” تم اجراء عملية استئصال للغده الدرقية والجار درقيه مع الورم مع استئصال جزء من المريء واعادة توصيله in block resection of thyroid and parathyroid with partial esophagoctomy وبعد العملية استقرت نسبه الكالسيوم واستقر وضع المريضة وتماثلت للشفاء .

وقد اجري العمليه طاقم استشاري الجراحة د .ايمن ابو عبيد ود .رزق قنن استشاري جراحة عامة ود علاء الملاحي استشاري جراحه أورام انف وأدن وحنجره واستشاري جراحه الرقبه وداحمد موسي ود باسم الهمص أخصائي الجراحة ،والمتابعة الحثيثة من قسم العنايه المركزه د. عبد عبدربه الاطرش التى شكلت فرق كبير في تحسن المريضة وتحسن نسبه الكالسيوم ومتابعه د. احمد الروبي التي كانت من واقع مسئول ومتابع لوضع المريضه فكل الشكر لدكتور احمد الصوفي علي دعمه لطاقم الجراحة مدير مبني الجراحات .

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