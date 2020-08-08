مستشفى الهلال الإماراتي يعقد محاضرة علمية بعنوان "الحمل العنقودي"

غزة-الرأي

عقدت لجنة التعليم المستمر في مكتب التمريض بمستشفى الهلال الإماراتي صباح اليوم محاضرة علمية بعنوان "الحمل العنقودي" والتي ألقتها الحكيمة فاتن الخطيب ، للمراجعات في العيادة الخارجية

وقد تحدثت خلالها عن مفهوم الحمل العنقودي وهو ورم غير سرطاني ينشأ داخل الرحم عندما تتطور المشيمة إلى مجموعة تكيسات ولا تتطور إلى حمل سليم بمعنى أنه لا يكون هناك جنينا ولا مشيمة, موضحة أعراضها وهي نزيف مهبلي حاد وغثيان شديد وتقيؤ وآلام في الحوض, وكذلك استعرضت أهم أسبابها ومضاعفاتها.

وشددت على أهمية المتابعة بعد الحمل لفترة تتراوح من ستة أشهر لعام للتأكد من خلو الرحم من أية بقايا خوفا من تحولها إلى ورم سرطاني.