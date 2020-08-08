تعليم خان يونس يجتمع بمديري المدارس مع بدء العام الدراسي الجديد‏

غزة-الرأي

اجتمع أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم بخان يونس في مركز التدريب التربوي، بمديري ومديرات المدارس الحكومية والخاصة، بحضورأ. محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، وأ. سمير أبو شتات مدير الدائرة الفنية، وعدد من رؤساء الأقسام، وعدد من المشرفين التربويين.

وافتتح أ. الفرا اللقاء بكلمة هنأ من خلالها الحضور ببدء العام الدراسي الجديد 2020- 2021، مشيدا بجهودهم التي بذلوها خلال العام الماضي والتي تكللت بإنجاح امتحانات الثانوية العامة، وحصول المديرية على مركزين على مستوى الوطن بالإضافة إلى ارتفاع ملحوظ في النسبة العامة للمديرية، مشيراً إلى أن في خلال هذا العام سيتم افتتاح ثلاث مدارس جديدة هي مدرسة عمر عودة الأغا الثانوية للبنين، ومدرسة المواصي الثانوية للبنين، ومدرسة حاتم الطائي الأساسية للبنات، بالإضافة إلى استلام مبنيين لمدرسة كمال ناصر الأساسية للبنين، ومدرسة الشيخ أحمد نمر حمدان الثانوية للبنين تم إنشاءهما على أرض مدرسة كمال ناصر، وأكد أ. الفرا على ضرورة متابعة الطلبة خلال الفترة القادمة وتهيئتهم للاندماج بعد الانقطاع الطويل ومراعاة الحالة النفسية لهم، ومزاوجة العمل بالتعليم الوجاهي والتعليم عن بعد لتدريب الطلبة والمعلمين على هذا النمط من التعلم تحسباً لتعذر التعليم الوجاهي بسبب جائحة كورونا، متمنياً السلامة للجميع.

بدوره، رحب أ. أبو شتات بالجميع، موضحاً أن الأوضاع التي نعمل بها هي أوضاع استثنائية تحتاج إلى تضافر كافة الجهود للوصول إلى أفضل النتائج، واتخاذ معايير السلامة والأمان حفاظاً على سلامة الطلبة والعاملين في المؤسسات التعليمية، وضرورة الأخذ بعين الاعتبار الحالة النفسية للطلبة وتقديم الدعم المعنوي.

من جهته ، أشار أ. العسولي إلى ضرورة متابعة ترتيب المدارس وتعقيمها وتنظيفها لاستقبال الطلبة والهيئات التدريسية، وخاصة المدارس التي كانت مع وزارة الصحة وتم استخدامها للحجر الصحي، وضرورة عمل مباشرة العمل للمعلمين المنقولين إلى المدارس لإثبات حضورهم في المدارس، والتواصل أولاً بأل مع إدارة المديرية وإعلامها بكل ما هو جديد، والتواصل المباشر مع الأقسام في الأمور الفنية والإدارية لتسهيل العمل.

هذا وتم عرض التعليمات الخاصة ببروتوكول الصحة، والتأكيد على الخطط المدرسية لهذا العام بما يتوافق مع خطط الوزارة لعام 2020- 2021، وتم التأكيد على ضرورة تفعيل دور المرشد التربوي خلال فترة التهيئة والتعليم الاستدراكي، والتأكيد على توفير ما أمكن من أثاث وقرطاسية ومواد نظافة للمدارس.

