القضاء العسكري يفتتح دورة تدريبية للقضاة العسكريين

غزة-الرأي

افتتحت هيئة القضاء العسكري بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان دورة تدريبية بعنوان "القضاء العسكري والتزامات حماية سيادة القانون وحقوق الانسان" بواقع (20) ساعة ومشاركة (31) ما بين قاضي عسكري ورؤساء نيابة ووكلاء نيابة عسكرية وإداريين لمدة أربعة أيام وذلك في قاعة فندق المتحف بغزة .

وتأتي الدورة في إطار نشر ثقافة القانون ومبادئ حقوق الإنسان وتحقيق العدالة وتوضيح طبيعة عمل هيئة القضاء العسكري.

بدوره، أكد رئيس الهيئة العميد حقوقي د. أمين نوفل على أهمية التعاون بين القضاء العسكري والمؤسسات الدولية وخاصة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في تأهيل الكوادر القانونية وصقل القدرات ومعرفة المنهج القويم للعملية العدلية والنهل من العلم والتأهيل للمضي قدماً في درب العدل والحق، مثمناً الجهود المبذولة في إنجاح مثل هذه الدورات والعمل على استمراريتها.

من ناحيته ، أوضح المقدم حقوقي محمود نوفل رئيس لجنة التدريب بالهيئة أن لجنة التدريب وضعت نصب عينيها إنجاح الدورة بوضع برنامج لتعزيز الكفاءة العدلية.

وأشار إلى أن الدورة ستتضمن عدة لقاءات ومحاضرات قانونية منها آليات تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني، ومراعاة ضمانات المتهمين، والمحاكمات العادلة، وشرح للاتفاقيات الدولية والمحاكم الدولية.