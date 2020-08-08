وكالة الرأي الفلسطينية مجمع ناصر يتمكن من اجراء عدة عمليات استئصال لخمسينية بنجاح وكالة الرأي الفلسطينية المصري: يشيد بجهود الطواقم الطبية بالعناية المركزة بمستشفى الدرة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يفتش منازل ويمنع مزارعين من الوصول إلى أراضيهم في الخليل وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تنظم ورشة عمل للتحضير للخطة التشغيلية للوزارة لعام 2021 وكالة الرأي الفلسطينية مدير شرطة المرور يتفقد خطة انتشار تأمين إفتتاح العام الدراسي وكالة الرأي الفلسطينية الطلبة في قطاع غزة يعودون لمدارسهم بعد انقطاع لأشهر وكالة الرأي الفلسطينية بلدية جباليا تختتم حملة نظافة الشوارع المحيطة بالمادراس وكالة الرأي الفلسطينية مديرية التعليم شرق غزة توزع 2100 كرسي طالب وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تنهي اعمال صيانة تقاطع شارع جامعة الدول العربية مع شارع بيروت
أخبار » الأخبار الحكومية

القضاء العسكري يفتتح دورة تدريبية للقضاة العسكريين

08 آب / أغسطس 2020 12:53

1
1

غزة-الرأي

افتتحت هيئة القضاء العسكري بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان دورة تدريبية بعنوان "القضاء العسكري والتزامات حماية سيادة القانون وحقوق الانسان" بواقع (20) ساعة ومشاركة (31) ما بين قاضي عسكري ورؤساء نيابة ووكلاء نيابة عسكرية وإداريين  لمدة أربعة أيام وذلك  في قاعة فندق المتحف بغزة .

وتأتي الدورة في إطار نشر ثقافة القانون ومبادئ حقوق الإنسان وتحقيق العدالة وتوضيح طبيعة عمل هيئة القضاء العسكري.

بدوره، أكد رئيس الهيئة العميد حقوقي د. أمين نوفل على أهمية التعاون بين القضاء العسكري والمؤسسات الدولية وخاصة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في تأهيل الكوادر القانونية وصقل القدرات ومعرفة المنهج القويم للعملية العدلية والنهل من العلم والتأهيل للمضي قدماً في درب العدل والحق، مثمناً الجهود المبذولة في إنجاح مثل هذه الدورات والعمل على استمراريتها.

من ناحيته ، أوضح المقدم حقوقي محمود نوفل رئيس لجنة التدريب بالهيئة أن لجنة التدريب وضعت نصب عينيها إنجاح الدورة بوضع برنامج لتعزيز الكفاءة العدلية.

وأشار إلى أن الدورة ستتضمن عدة لقاءات ومحاضرات قانونية منها آليات تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني، ومراعاة ضمانات المتهمين، والمحاكمات العادلة، وشرح للاتفاقيات الدولية والمحاكم الدولية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الجامعة الإسلامية تمنح درجة الدكتوراة لأصغر طالبة بفلسطين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟