جاتوزو بعد ثلاثية برشلونة: أشعر بالحرقة بالخروج من دورى الأبطال

عبر جينارو جاتوزو المدير الفنى لفريق نابولي الإيطالي، عن حونه الشديد بعد وداع فريقه مسابقة دوري ابطال أوروبا من دور الـ 16 على يد برشلونة الاسباني، مشيرا إلى أن فريقه كان بإمكانه العودة وتحقيق الفوز.

وقال جاتوزو عقب المباراة: "أشعر بالكثير من الأسف، أشعر بالحرقة كان بإمكاننا فعلها، لقد قدمنا مباراة جيدة لكننا محبطون، لقد إرتكبنا أخطاء".

وأضاف: "لو نظرنا للأرقام سنرى أن النتيجة ليست عادلة تمامًا، خلقنا فرص ضعف فرصهم، وسيطرنا عليهم، لكن العقلية خذلتنا".

وتابع: " قلت لكيكي سيتين أنني كنت أتابعه خلال السنوات الماضية في لاس بالماس وريال بيتيس، هو من المدربين الذين لديهم نهج جميل، نحن أصدقاء ونرى كرة القدم بنفس الطريقة".

وحسم برشلونة تأهله إلى دور الثمانية من دورى أبطال أوروبا، عقب الفوز على ضيفه نابولى الإيطالى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت على ملعب "كامب نو" فى إياب الدور ثمن النهائى من المسابقة.

وبتلك النتيجة يتأهل برشلونة للدور نصف النهائى بنتيجة المبارتين 4-2 بعد تعادله ذهابا 1-1 على ملعب "سان باولو".

وضرب برشلونة موعدا ناريا مع نظيره بايرن ميونخ الألماني الذى تأهل هو الأخر لنفس الدور على حساب تشيلسى الإنجليزى، حيث سيلتقي الفريقين معا الجمعة الموافق 14 أغسطس.

وتقام جميع المباريات فى العاصمة البرتغالية لشبونة بنظام الدور الواحد، وليس بمبارتين ذهاب وإياب كما كان معتاد، بناء على قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بسبب جائحة كورونا.