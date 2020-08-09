جاتوزو بعد ثلاثية برشلونة: أشعر بالحرقة بالخروج من دورى الأبطال

عبر جينارو جاتوزو المدير الفنى لفريق نابولي الإيطالي، عن حونه الشديد بعد وداع فريقه مسابقة دوري ابطال أوروبا من دور الـ 16 على يد برشلونة الاسباني، مشيرا إلى أن فريقه كان بإمكانه العودة وتحقيق الفوز.
وقال جاتوزو عقب المباراة: "أشعر بالكثير من الأسف، أشعر بالحرقة كان بإمكاننا فعلها، لقد قدمنا مباراة جيدة لكننا محبطون، لقد إرتكبنا أخطاء".
وأضاف: "لو نظرنا للأرقام سنرى أن النتيجة ليست عادلة تمامًا، خلقنا فرص ضعف فرصهم، وسيطرنا عليهم، لكن العقلية خذلتنا".
وتابع: " قلت لكيكي سيتين أنني كنت أتابعه خلال السنوات الماضية في لاس بالماس وريال بيتيس، هو من المدربين الذين لديهم نهج جميل، نحن أصدقاء ونرى كرة القدم بنفس الطريقة".
وحسم برشلونة تأهله إلى دور الثمانية من دورى أبطال أوروبا، عقب الفوز على ضيفه نابولى الإيطالى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت على ملعب "كامب نو" فى إياب الدور ثمن النهائى من المسابقة.
وبتلك النتيجة يتأهل برشلونة للدور نصف النهائى بنتيجة المبارتين 4-2 بعد تعادله ذهابا 1-1 على ملعب "سان باولو".
وضرب برشلونة موعدا ناريا مع نظيره بايرن ميونخ الألماني الذى تأهل هو الأخر لنفس الدور على حساب تشيلسى الإنجليزى، حيث سيلتقي الفريقين معا الجمعة الموافق 14 أغسطس.
وتقام جميع المباريات فى العاصمة البرتغالية لشبونة بنظام الدور الواحد، وليس بمبارتين ذهاب وإياب كما كان معتاد، بناء على قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بسبب جائحة كورونا.