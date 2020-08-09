فيس بوك يتيح أداة أمان سرية خاصة بإنستجرام للجميع

أصبحت إحدى أدوات الأمان السرية الخاصة بـ Instagram والتى يمكنها العثور على الأخطاء وإصلاحها متاحة للاستخدام من قبل الجميع، بعد أن قررت شركة فيس بوك طرح الأداة المسماة Pysa الآن عبر منصة GitHubمفتوحة المصدر، حتى يمكن لكافة المهتمين الوصول إليها.

ووفقا لموقع Gadgetsnow تعد Pysa أداة تركز على الأمان تم إنشاؤها للاستخدام فى فحص التعليمات البرمجية وتحليل كيفية تدفق البيانات من خلالها، إذ قال فيس بوك فى بيان: "لقد جعلنا Pysa مفتوحة المصدر، إلى جانب العديد من التعريفات المطلوبة للمساعدة فى العثور على المشاكل الأمنية، حتى يتمكن الآخرون من استخدام الأداة، فتحليل تدفق البيانات مفيد لأن العديد من مشكلات الأمان والخصوصية يمكن تصميمها على أنها بيانات تتدفق إلى مكان لا ينبغى لها ذلك".

ووفقًا للشركة اكتشفت Pysa نحو 44٪ من جميع الأخطاء الأمنية من جانب الخادم فى Instagram فى النصف الأول من هذا العام، وقام Facebook أيضًا بتطوير Zoncolan ، وهى أداة تحليل ثابتة تساعد على تحليل أكثر من 100 مليون سطر من كود الاختراق وساعدت المهندسين على منع الآلاف من المشكلات الأمنية المحتملة

وأضاف فيس بوك: "لقد ألهمنا هذا النجاح لتطوير Pysa ، وهو اختصار لـ Python Static Analyzer، وتعتبر أدوات التحليل الآلى مثل Pysa مهمة للحفاظ على الجودة والأمان ".

وعند تشغيل Pysa وفقًا لتغييرات الكود التى اقترحها المطور، توفر الأداة النتائج فى غضون ساعة تقريبًا بدلاً من الأسابيع أو الأشهر التى قد تستغرقها المراجعة يدويًا، وتذهب النتائج إما مباشرة إلى المطور أو إلى مهندسى الأمن، حسب نوع المشكلة المكتشفة.