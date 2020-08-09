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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

لماذا سمي الكمبيوتر المحمول لاب توب

09 آب / أغسطس 2020 07:23

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اللاب توب هو كمبيوتر شخصي محمول يعمل بالبطارية، أو سلك تيار متردد متصل بمأخذ للتيار الكهربائي، والذي يستخدم أيضًا لشحن البطارية، وتحتوى هذه الأجهزة على لوحة مفاتيح متصلة ولوحة لمس أو عصا تحكم متساوية القياس تستخدم للتنقل، يحتوي الكمبيوتر المحمول أيضًا على شاشة عرض رفيعة متصلة ويمكن طيها بشكل مسطح للنقل.
 
ووفقا لما ذكره موقع "thebalancesmb" فإن حجم اللاب توب يجعله مناسبًا للنقل في الحقائب وحقائب الظهر والحقائب الأخرى، ولعل اسمه اشتق من سهولة استخدامه من خلال وضعه على حجر الشخص أثناء الجلوس دون الحاجة إلى مكتب أو سطح آخر، حيث إن هذه المنطقة التي بين الوسط والركبتين تسمى بـ"lap". 
 
وتحتوى أجهزة الكمبيوتر المحمولة على منافذ وواجهات أخرى مشابهة لأجهزة كمبيوتر سطح المكتب، مثل منافذ USB وواجهة الشبكة ومكبرات الصوت ومحركات الوسائط الرقمية وفتحات بطاقة الذاكرة (مثل قارئات بطاقة SD)، والتي غالبًا ما تكون مضمنة في الكمبيوتر المحمول من قبل الشركة المصنعة.
 
يمكن توصيل أجهزة طرفية إضافية بجهاز كمبيوتر محمول من خلال فتحات التوسعة المتاحة، من خلال USB أو المنافذ التسلسلية أو لاسلكيًا عبر اتصال Bluetooth.
 
كما أن أجهزة الكمبيوتر المحمولة لديها عدة طرق للاتصال بالشبكات، ويعد الاتصال اللاسلكي أو WiFi ، أكثر الوسائل شيوعًا لتوصيل جهاز كمبيوتر محمول. 
 
قد تحتوى أجهزة الكمبيوتر المحمولة أيضًا على منافذ إيثرنت تسمح للكمبيوتر بالاتصال بشبكة محلية (LAN) من خلال كابل.
 
ويعد اتصال الـ Bluetooth هو وسيلة أخرى للكمبيوتر للاتصال بالأجهزة الأخرى، فعلى سبيل المثال، يمكن توصيل ماوس أو لوحة مفاتيح Bluetooth لاسلكيًا بجهاز كمبيوتر محمول. 
 
ويمكن أيضًا توصيل الكمبيوتر المحمول بهاتف ذكي عبر البلوتوث للوصول إلى الإنترنت عبر شبكة الهاتف المحمول الخاصة بالهاتف.
 

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