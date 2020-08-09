مباحث خانيونس تكشف قضية سرقة مصاغ ذهبي

غزة- الرأي

كشفت المباحث العامة في الشرطة الفلسطينية – قسم مباحث الذهب والمعادن الثمينة - بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، بالتعاون مع قسم مباحث غرب خان يونس قضية سرقة مصاغ ذهبي بقيمة "800" دينار.

وأوضحت مباحث الذهب بخان يونس أن شكوى تم تحويلها من طرف قسم مباحث غرب خان يونس حول تعرض منزل المواطن "ص.ج " من قبل مجهولين لسرقة مصاغ ذهبي بقيمة "800" دينار.

وأشارت إلى أن طواقمها عممت على الفور مواصفات الذهب المسروق على المحلات، ومن خلال متابعة المنظومة الالكترونية تم التوصل للفاعل أثناء محاولته بيع الكمية المسروقة لدى أحد التجار.

وذكرت مباحث الذهب أنه وعلى الفور تم التوجه إلى المحل المذكور وإلقاء القبض على المشتبه به ومن خلال التحقيق الأولي معه اعترف بقيامه بسرقة الكمية المذكورة في الشكوى.

وأكدت إحالة المشتبه به وبرفقة المضبوطات إلى مفتش تحقيق الشرطة لاستكمال الاجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.