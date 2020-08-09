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بلدية الزهراء تكرم الفائزين في البطولة الكروية

09 آب / أغسطس 2020 08:22

بلدية الزهراء تكرم الفائزين في البطولة الكروية
بلدية الزهراء تكرم الفائزين في البطولة الكروية

غزة- الرأي

 نفذت بلدية الزهراء، حفل توزيع جوائز البطولة الكروية التي أقيمت على الملعب البلدي المعشب ، تحت عنوان "أبطال الزهراء".

جاء ذلك، بحضور رئيس البلدية أ. مروان حمد ومشاركة أعضاء المجلس البلدي أ. شادي ابو صبحة ود. نضال نصار وأ.عمار أبو مدين و رئيس نادي الزهراء الرياضي د. جهاد أبو دية وأعضاء مجلس النادي، جرى 

وفي بداية اللقاء رحب رئيس البلدية بالمشاركين والضيوف، وقدم شكره للجان المنظمة واللاعبين لجهودهم الحثيثة في إنجاح البطولة، مؤكدا دعمه ومجلس البلدية اللامحدود للحركة الرياضية في المدينة.

وأشار حمد إلى أن تنظيم هذه المسابقة الرياضية المخصصة لشباب مدينة الزهراء إنما يأتي انطلاقاً من رؤية المجلس البلدي لتعزيز واقع النشاط الرياضي في المدينة والنهوض بقطاع الشباب، وتعزيز التواصل المستمر معهم.

كما وأثنى رئيس البلدية على طاقم تنظيم البطولة بإدارة عضو المجلس البلدي أ. شادي ابو صبحة والكباتن حسام ماضي ومنتصر قنديل وحسن خلف وأحمد جبر، مثمنا دورهم في نجاح البطولة.

وتوج فريق المرحوم طه خليفة بالمركز الأول وتسلم كأس البطولة وجوائز أخرى، في حين تسلم كاس المركز الثاني والميداليات الفضية فريق "غرناطة"، وحصل اللاعب محمد جودة على جائزة أفضل لاعب في البطولة.
كما تم تكريم حكام البطولة الكباتن سعد القيشاوي ومحمود حلاوة.

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