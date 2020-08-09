وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات اليوم الأحد وكالة الرأي الفلسطينية بلدية الزهراء تكرم الفائزين في البطولة الكروية وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2580) الاحد 9/8/2020 وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: الحرارة أدنى من معدلها السنوي العام وكالة الرأي الفلسطينية مباحث خانيونس تكشف قضية سرقة مصاغ ذهبي وكالة الرأي الفلسطينية بينها النمل والغراب والفيل.. تعرف على أذكى الحيوانات وكالة الرأي الفلسطينية لماذا يتم الصعود على متن الطائرات من الطرف الأيسر وكالة الرأي الفلسطينية لماذا سمي الكمبيوتر المحمول لاب توب وكالة الرأي الفلسطينية هيونداي تعين كلباً كموظف للمبيعات في البرازيل وكالة الرأي الفلسطينية جوجل تطرح الإصدار التجريبى الأخير لنظام Android 11 استعداد لإطلاقه
أخبار » الأخبار الحكومية

بلدية رفح ترحل 675 طن نفايات خلال عيد الأضحى

09 آب / أغسطس 2020 08:40

بلدية رفح ترحل 675 طن نفايات خلال عيد الأضحى
بلدية رفح ترحل 675 طن نفايات خلال عيد الأضحى

رفح- الرأي

تمكنت طواقم صناع الجمال ببلدية رفح جنوب قطاع غزة،  من جمع وترحيل 675 طنا من النفايات ومخلفات الأضاحي، خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكد مدير دائرة الصحة والبيئة م. مهند معمر أن طواقم صناع الجمال ببلدية رفح باشرت عملها بنظام الطوارئ من يوم عرفة وحتى نهاية أيام عيد الأضحى.

وأوضح معمر أنه تم توزيع آليات النظافة والعمال لتغطية كافة أحياء مدينة رفح وفق الخطة المعدة سلفاً؛ لضمان سرعة تنظيف الشوارع من مخلفات الأضاحي.

كما قامت طواقم الرقابة الغذائية التابعة لبلدية رفح بتنفيذ عدة جولات تفتيش ورقابة على السوق المركزي والمحلات التجارية ومحلات الجزارة للتأكد من صلاحية السلع المعروضة للبيع والإشراف على عمليات ذبح الأضاحي الخاصة بالجمعيات الخيرية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الجامعة الإسلامية تمنح درجة الدكتوراة لأصغر طالبة بفلسطين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟