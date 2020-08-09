بلدية رفح ترحل 675 طن نفايات خلال عيد الأضحى

رفح- الرأي

تمكنت طواقم صناع الجمال ببلدية رفح جنوب قطاع غزة، من جمع وترحيل 675 طنا من النفايات ومخلفات الأضاحي، خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكد مدير دائرة الصحة والبيئة م. مهند معمر أن طواقم صناع الجمال ببلدية رفح باشرت عملها بنظام الطوارئ من يوم عرفة وحتى نهاية أيام عيد الأضحى.

وأوضح معمر أنه تم توزيع آليات النظافة والعمال لتغطية كافة أحياء مدينة رفح وفق الخطة المعدة سلفاً؛ لضمان سرعة تنظيف الشوارع من مخلفات الأضاحي.

كما قامت طواقم الرقابة الغذائية التابعة لبلدية رفح بتنفيذ عدة جولات تفتيش ورقابة على السوق المركزي والمحلات التجارية ومحلات الجزارة للتأكد من صلاحية السلع المعروضة للبيع والإشراف على عمليات ذبح الأضاحي الخاصة بالجمعيات الخيرية.