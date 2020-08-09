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تعليم الوسطى يطلق عامه الدراسي الجديد باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة

09 آب / أغسطس 2020 09:10

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غزة-الرأي

انطلق صباح امس السبت العام الدراسي الجديد في كافة مدارس مديرية التربية و التعليم بالمحافظة الوسطى بشكل طبيعي و بانتظام الهيئات التدريسية والطلابية و من خلال اتخاذ الإجراءات الوقائية السليمة اللازمة.
بدوره، اوضح مدير التربية و التعليم هشام الحاج خلال جولة ميدانية على عدد من المدارس بأن مديرية التعليم ومن خلال متابعتها الميدانية القبلية و الحالية أوصت جميع مديري المدارس بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية اللازمة لافتتاح العام الدراسي.
وأضاف الحاج بأن جميع مديري المدارس ومنسقي الصحة المدرسية قد تلقوا تدريباً على العودة الآمنة للمدارس و الذين هم بدورهم قاموا بتدريب جميع الهيئات التدريسية قبل انطلاق العام الدراسي.
من ناحيته ، بيَّن ناصر السدودي المدير الإداري لمدير التعليم بأن المديرية قامت و بالتعاون مع الدفاع المدني و بلديات الوسطى بتعقيم و تنظيف المرافق المدرسية و الساحات لاستقبال الطلبة في يومهم الأول.
و نوه السدودي إلى أن الوزارة تستعد لبدء العام الدراسي 2020/2021 م حسب ما هو مُخطط له، لكن ظروف جائحة كورونا يُحتم علينا رفع مستوى الوعي لدى كافة العاملين والطلبة، بالإضافة إلى العمل على توفير كل مستلزمات السلامة والنظافة والتطهير في المدارس، لضمان عملية تعليمية آمنة وسلسة في المدارس. 
 

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