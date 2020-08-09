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"الاقتصاد" تتابع ورش ومصانع تجميع فروش الغاز وتفحص كوابل الكهرباء

09 آب / أغسطس 2020 10:31

"الاقتصاد" تتابع ورش ومصانع تجميع فروش الغاز وتفحص كوابل الكهرباء

غزة- الرأي

نظمت وزارة الاقتصاد الوطني جولات ميدانية على ورش ومصانع تجميع فروش الغاز.


وأوضح الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، أن قسم الصناعات المعدنية والحرفية بدائرة التنمية الصناعية بالوزارة قام بإجراء زيارات ميدانية على مصانع تجميع الغازات ومستلزماته، وسحب عينات من الغازات المستوردة لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة قبل تداولها في الأسواق.


وقال مدير عام الإدارة العامة للصناعة رائد الجزار، إن الطواقم الهندسية، أجرت العديد من الفحوصات المخبرية على كوابل الكهرباء الخاصة بالتأسيس وارسال عينات لمؤسسة المواصفات والمقاييس للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفلسطينية، كما تم ارسال عدد من العينات من منظمات الغاز للفحص المخبري.


وبين الجزار، أن طواقم الإدارة العامة للصناعة تقوم بمتابعة قرار وكيل الوزارة بخصوص الأجهزة الكهربائية المستخدمة الواردة من المعابر، للتأكد من التزام التجار بالإجراءات الوقائية عن الاستيراد.
وأضاف الجزار، أن الطواقم المختصة بلجنة المعايرة لصهاريج ومحطات الوقود، قامت بإنجاز 32 زيارة لمحطات وقود تم من خلالها التأكد من سلامة اختامها ومكاييلها حسب المواصفات الفلسطينية.
 

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