تعليم خان يونس يجتمع بالمشرفين التربويين

خان يونس- الرأي

اجتمع عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم بخان يونس، بالمشرفين التربويين، لمناقشة العديد من الأمور الفنية والإدارية الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد، وحضر الاجتماع: أ. محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، وأ. سمير أبو شتات مدير الدائرة الفنية، ود. أكرم الحجوج رئيس قسم الإدارات المدرسية، وأ. حنان الطبش رئيس قسم العلاقات العامة.



وافتتح أ. الفرا اللقاء بكلمة رحب من خلالها بالحضور، وهنأهم ببدء العام الدراسي الجديد، مؤكداً على ضرورة متابعة العمل في المدارس والتشديد على تعقيم المدارس ونظافتها بما يوافق البروتوكول الصحي للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلبة، منوهاً إلى أهمية مساندة مديري المدارس والعمل على حل الإشكاليات الميدانية أولاً بأول.

وأشار إلى ضرورة تحديد العجز والفائض في كل مبحث خلال 3 أيام، لمناقشتها مع الوزارة، والعمل على توفير الشواغر، وشدد على ضرورة متابعة أداء المعلمين في المادة الاستدراكية لأهميتها في استكمال ما تم فقده أثناء توقف الطلبة عن الدراسة بسبب جائحة كورونا.

وأكد على ضرورة الاجتماع بلجان المباحث ووضع الخطط اللازمة لتحسين المستوى للطلبة ضعيفي التحصيل ورعاية الطلبة المتميزين، وتحدث أ. الفرا عن أهمية التعليم عن بعد من خلال الصفوف الافتراضية وضرورة متابعة ذلك مع المعلمين ليكون بديلاً في حال تعذر التعليم الوجاهي.

ومن ناحيته شكر أ أبو شتات جهود المشرفين التربويين، وأكد على ضرورة متابعة المعلمين خلال الشهر الاستدراكي، لأهميته في تهيئة الطلبة للبدء الفعلي في المناهج في الفاتح من سبتمبر القادم.

وفي كلمته أكد أ. العسولي على ضرورة الحصر الحقيقي للعجز والفائض للعمل على توفير الشواغر.

وفي نهاية الاجتماع تم الرد على استفسارات الحضور.