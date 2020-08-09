تعليم شمال غزة يشيد بالتعاون البنّاء مع بلدية جباليا النزلة

غزة- الرأي

أشاد مدير التربية والتعليم في شمال غزة، أشرف حرز الله، بالتعاون البنّاء مع بلدية جباليا النزلة؛ لخدمة العملية التعليمية.

وثمّن أ. حرز الله جهود البلدية للنهوض بالواقع البيئي في المنطقة، من خلال تنفيذ بعض المشاريع التنموية ومشاريع البنى التحتية الرامية إلى تحسين الواقع الخدماتي للمواطنين.

وأكد أ. حرز الله على أهمية التواصل مع مؤسسات المجتمع المحلي بما يساهم في تعزيز الواقع التربوي والتعليمي.

جاء ذلك، خلال مشاركة أ. حرز الله، وفدا من بلدية جباليا النزلة في جولة لتفقد عدد من مدارس المديرية الواقعة في نفوذ البلدية بالتزامن مع افتتاح العام الدراسي الجديد 2020/2021.

ورافق أ. حرز الله في جولته، مدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة، ومدير الدائرة الفنية أ موسى شهاب، ومدير العلاقات العامة إسماعيل البياري، بينما وضم وفد البلدية، كل من رئيس البلدية م. مازن النجار، ونائبه أ. صالح سلمان، ومدير البلدية م. يوسف خلة، ورئيس قسم العلاقات العامة أ. سعدي الدبور، ومدير دائرة الصحة والبيئة م. ناصر النجار، ومدير دائرة الشؤون الإدارية والموارد البشرية د. سالم جودة.

وشملت الجولة كلا من مدرسة شادية أبو غزالة، ومدرسة الرافعي، ومدرسة نسيبة، ومدرسة أسامة بن زيد حيث اجتمع الوفد الزائر مع الطاقم التدريسي لهذه المدارس، واستمع إلى أهم الاحتياجات التي يمكن للبلدية توفيرها لتسهيل انطلاق العام الدراسي.

وكانت البلدية قد نفذت حملة ضخمة استهدفت تنظيف كل الشوارع المحيطة بالمدارس في جميع مناطق نفوذ البلدية، وإزالة التعديات على الأرصفة، وصيانة المطبات والحفر في الشوارع التي يسلكها الطلبة، وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد.