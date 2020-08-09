وكالة الرأي الفلسطينية عائلة فلسطينية تحتفظ بامانة لجندي عثماني منذ اكثر من قرن وكالة الرأي الفلسطينية رئيس بلدية جباليا النزلة يفتتح العام الدراسي الجديد وكالة الرأي الفلسطينية شرطة محافظة خانيونس تزور ديواني عائلتي "بربخ والبيوك" وكالة الرأي الفلسطينية "المستشفى الجزائري" يُقدّم أكثر من 6 آلاف خدمة خلال يوليو وكالة الرأي الفلسطينية الخدمات الطبية تفتح باب التسجيل لدورة "مسعف وسائق إسعاف 13" وكالة الرأي الفلسطينية زراعة خانيونس تنظم عدة جولات ميدانية على عدد من المزارعين المتضررين وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة تقيم طلبة الصف الأول الجدد من ذوي الاحتياجات الخاصة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الاسرى : المحكمة العليا تعقد اليوم جلسة لمحرري صفقة " وفاء الاحرار " وكالة الرأي الفلسطينية الادارة العامة للرواتب تنتظم في صرف الرواتب شهرياً وتنجز آلاف المعاملات وكالة الرأي الفلسطينية 43 اعتقال من الخليل خلال تموز بينهم 3 نواب و 7 أطفال
أخبار » الأخبار الحكومية

خلال جولة مشتركة لعدد من المدارس

تعليم شمال غزة يشيد بالتعاون البنّاء مع بلدية جباليا النزلة

09 آب / أغسطس 2020 10:52

تعليم شمال غزة يشيد بالتعاون البنّاء مع بلدية جباليا النزلة
تعليم شمال غزة يشيد بالتعاون البنّاء مع بلدية جباليا النزلة

غزة- الرأي

أشاد مدير التربية والتعليم في شمال غزة، أشرف حرز الله، بالتعاون البنّاء مع بلدية جباليا النزلة؛ لخدمة العملية التعليمية.

وثمّن أ. حرز الله جهود البلدية للنهوض بالواقع البيئي في المنطقة، من خلال تنفيذ بعض المشاريع التنموية ومشاريع البنى التحتية الرامية إلى تحسين الواقع الخدماتي للمواطنين.

وأكد أ. حرز الله على أهمية التواصل مع مؤسسات المجتمع المحلي بما يساهم في تعزيز الواقع التربوي والتعليمي.

جاء ذلك، خلال مشاركة أ. حرز الله، وفدا من بلدية جباليا النزلة في جولة لتفقد عدد من مدارس المديرية الواقعة في نفوذ البلدية بالتزامن مع افتتاح العام الدراسي الجديد 2020/2021.

ورافق أ. حرز الله في جولته، مدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة، ومدير الدائرة الفنية أ موسى شهاب، ومدير العلاقات العامة إسماعيل البياري، بينما وضم وفد البلدية، كل من رئيس البلدية م. مازن النجار، ونائبه أ. صالح سلمان، ومدير البلدية م. يوسف خلة، ورئيس قسم العلاقات العامة أ. سعدي الدبور، ومدير دائرة الصحة والبيئة م. ناصر النجار، ومدير دائرة الشؤون الإدارية والموارد البشرية د. سالم جودة.

وشملت الجولة كلا من مدرسة شادية أبو غزالة، ومدرسة الرافعي، ومدرسة نسيبة، ومدرسة أسامة بن زيد حيث اجتمع الوفد الزائر مع الطاقم التدريسي لهذه المدارس، واستمع إلى أهم الاحتياجات التي يمكن للبلدية توفيرها لتسهيل انطلاق العام الدراسي.

وكانت البلدية قد نفذت حملة ضخمة استهدفت تنظيف كل الشوارع المحيطة بالمدارس في جميع مناطق نفوذ البلدية، وإزالة التعديات على الأرصفة، وصيانة المطبات والحفر في الشوارع التي يسلكها الطلبة، وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد.

117307842_2037828473019118_2170729740674188993_n تعليم شمال غزة يشيد بالتعاون البنّاء مع بلدية جباليا النزلة 117318897_2037827986352500_8071833701181661282_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الجامعة الإسلامية تمنح درجة الدكتوراة لأصغر طالبة بفلسطين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟