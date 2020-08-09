"الزراعة" و "التشريعي" يناقشان ملف استيراد الأسمدة والأدوية الزراعية

غزة- الرأي

اجتمعت اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي بغزة، مع وكيل وزارة الزراعة د. إبراهيم القدرة وممثلين من تجار الأسمدة لبحث مشاكل استيراد الأسمدة والأدوية الزراعية والحلول المناسبة.

وأكد وكيل وزارة الزراعة أن الوزارة تقوم بفحص الأسمدة الواردة إلى غزة، وقد نجحت الكثير من العينات في الفحص بينما رسبت بعض العينات الأخرى.

بدوره، أوضح ممثل تجار الأسمدة أنهم يستوردون الأسمدة وفقاً للمواصفات الفنية، حيث تقوم وزارة الزراعة بفحص المواد المستوردة ،مطالباً الوزارة بسرعة الإجراءات،

وطالب النواب وزارة الزراعة بتسهيل إجراءات استيراد المستلزمات الزراعية واعتماد 3 مختبرات لفحص الأسمدة، وتعمل الوزارة على إعداد مكان مركزي لوسم البضائع.