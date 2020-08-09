وكالة الرأي الفلسطينية عائلة فلسطينية تحتفظ بامانة لجندي عثماني منذ اكثر من قرن وكالة الرأي الفلسطينية رئيس بلدية جباليا النزلة يفتتح العام الدراسي الجديد وكالة الرأي الفلسطينية شرطة محافظة خانيونس تزور ديواني عائلتي "بربخ والبيوك" وكالة الرأي الفلسطينية "المستشفى الجزائري" يُقدّم أكثر من 6 آلاف خدمة خلال يوليو وكالة الرأي الفلسطينية الخدمات الطبية تفتح باب التسجيل لدورة "مسعف وسائق إسعاف 13" وكالة الرأي الفلسطينية زراعة خانيونس تنظم عدة جولات ميدانية على عدد من المزارعين المتضررين وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة تقيم طلبة الصف الأول الجدد من ذوي الاحتياجات الخاصة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الاسرى : المحكمة العليا تعقد اليوم جلسة لمحرري صفقة " وفاء الاحرار " وكالة الرأي الفلسطينية الادارة العامة للرواتب تنتظم في صرف الرواتب شهرياً وتنجز آلاف المعاملات وكالة الرأي الفلسطينية 43 اعتقال من الخليل خلال تموز بينهم 3 نواب و 7 أطفال
أخبار » الأخبار الحكومية

"الزراعة" و "التشريعي" يناقشان ملف استيراد الأسمدة والأدوية الزراعية

09 آب / أغسطس 2020 10:54

"الزراعة" و "التشريعي" يناقشان ملف استيراد الأسمدة والأدوية الزراعية

غزة- الرأي

اجتمعت اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي بغزة، مع وكيل وزارة الزراعة د. إبراهيم القدرة وممثلين من تجار الأسمدة لبحث مشاكل استيراد الأسمدة والأدوية الزراعية والحلول المناسبة.

وأكد وكيل وزارة الزراعة أن الوزارة تقوم بفحص الأسمدة الواردة إلى غزة، وقد نجحت الكثير من العينات في الفحص بينما رسبت بعض العينات الأخرى.

بدوره، أوضح ممثل تجار الأسمدة أنهم يستوردون الأسمدة وفقاً للمواصفات الفنية، حيث تقوم وزارة الزراعة بفحص المواد المستوردة ،مطالباً الوزارة بسرعة الإجراءات،

وطالب النواب وزارة الزراعة بتسهيل إجراءات استيراد المستلزمات الزراعية واعتماد 3 مختبرات لفحص الأسمدة، وتعمل الوزارة على إعداد مكان مركزي لوسم البضائع.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الجامعة الإسلامية تمنح درجة الدكتوراة لأصغر طالبة بفلسطين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟