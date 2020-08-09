الادارة العامة للرواتب تنتظم في صرف الرواتب شهرياً وتنجز آلاف المعاملات*

غزة- الرأي

انتظمت الادارة العامة للرواتب في وزارة المالية خلال النصف الأول من عام 2020 بصرف رواتب الموظفين ورواتب المتقاعدين والرواتب المتفرقة بجميع تصنيفاتها حسب سياسة وآلية الصرف المحددة مع بداية كل شهر.



وقالت الادارة إنها استكملت صرف رواتب 460 موظفاً مقطوعة رواتبهم من رام الله وهم على رأس عملهم, بالإضافة لإتمام اجراءات تعيين 21 موظفاً جديداً وصرف رواتبهم من تاريخ التعيين وفقاً لجدول تشكيلات الوظائف المعتمد عن عام 2019.



وأتمت الادارة اجراءات تعيين 450 موظفاً بنظام العقد والمبرمة عن طريق ديوان الموظفين العام, مشيرةً إلى أنها نفذت جميع المعاملات الخاصة بالترقية المستحقة وتغيير الحالات الاجتماعية والاعفاءات الضريبية وتنفيذ معاملات خصم المحاكم وعددها حوالي2,500 معاملة.



وذكرت الادارة أنها أنجزت نحو 15,557 معاملة تسوية من المتأخرات لصالح شركة توزيع الكهرباء لاتفاقية السداد الآلي بمبلغ (8,990,475) شيكل, لافتة إلى أنها أتمت انجاز 3,651 معاملة تسوية من المتأخرات لصالح البلديات في قطاع غزة بمبلغ (6,758,850) شيكل.



وأضافت الادارة أنها أنجزت 10,270 معاملة تسوية من المتأخرات لصالح وزارة التربية والتعليم بمبلغ (4,429,031) شيكل, بالإضافة لإنجاز 3252 معاملة تسوية من المتأخرات لصالح الجامعات بمبلغ (2,981,071) شيكل, و108 معاملة تسوية من المتأخرات لصالح المجلس الطبي الفلسطيني بمبلغ (74,146) شيكل.



تجدر الاشارة إلى أن الادارة العامة للرواتب تقوم بإدارة بيانات رواتب الموظفين الحكوميين بكافة تصنيفاتهم, بالإضافة لإعداد الرواتب الشهرية والتقارير والاحصاءات والدراسات الخاصة بذلك.