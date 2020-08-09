وزارة الاسرى : المحكمة العليا تعقد اليوم جلسة لمحرري صفقة " وفاء الاحرار "

غزة-الرأي

أكدت وزارة شؤون الاسرى والمحررين بغزة أن اليوم الأحد ستعقد المحكمة العليا للاحتلال جلسة لمجموعة من محرري صفقة "وفاء الأحرار" المُعاد اعتقالهم دون حضورهم، وذلك للنظر في الالتماس المقدم باسمهم، منذ أكثر من عام .

يشار الى أن سلطات الاحتلال تواصل اعتقال أكثر من (50) محرراً من صفقة "وفاء الأحرار" كرهائن وهم من أصل قرابة (70) محرراً جرى اعتقالهم منذ حزيران عام 2014م، من بينهم الأسير نائل البرغوثي الذي يقضي أطول فترة اعتقال في الأسر ومجموعها أكثر من 40 عاماً.

يذكر أن سلطات الاحتلال أعادت لغالبية المحررين المُعاد اعتقالهم، أحكامهم السابقة وغالبيتها أحكام بالسّجن المؤبد.