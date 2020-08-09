تعليم شرق غزة تقيم طلبة الصف الأول الجدد من ذوي الاحتياجات الخاصة

غزة-الرأي

شرع قسم الارشاد والتربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم شرق غزة بتقييم طلبة الصف الأول الأساسي الجدد من ذوي الاحتياجات الخاصة للعام الدراسي / 2020/ 2021 وقامت اللجنة التي تضم كل من أ. محمد عايش مشرف الارشاد بالمديرية وأ. اياد أبو رخية مشرف التربية الخاصة و أ. مروان البنا اخصائي تربية خاصة بوزارة التربية والتعليم وأ. عبد الرحمن المدهون أخصائي التخاطب و د. باسل شبير اخصائي العلاج الطبيعى بتقييم عدد من الحالات من الطلبة ممن يعانون من مشاكل كبيرة في السمع والبصر والنطق والحركة وذوي الإعاقة.

وأوضح أ. أبو رخية أن بعض الطلبة المحولين من المدارس ممن لديهم مشاكل كبيرة في السمع والبصر والحركة وبحاجة إلى تحويلهم لمراكز متخصصة لتلقي الخدمة اللازمة.