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الخدمات الطبية تفتح باب التسجيل لدورة "مسعف وسائق إسعاف 13"

09 آب / أغسطس 2020 11:15

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غزة-الرأي

اعلنت المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية عن فتح باب التسجيل لدورة "مسعف وسائق إسعاف 13" من تاريخ 9/8/2020، حتى تاريخ 27/8/2020، وذلك بمقر معهد ضباط الإسعاف وتأهيل السائقين بأنصار.

وذكرت المديرية في إعلانها جملة من الشروط التي يجب توفرها في الراغبين بالالتحاق بالدورة وهي تشمل:

ألا يقل العمر عن 21 ولا يزيد عن 40 سنة
ألا يقل المحصل العلمي عن شهادة الثانوية العامة
أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة لمدة لا تقل عن عامين للسائقين
أن يتم ترشيحه من الجهة المنتسب إليها
أن يجتاز الفحص الطبي
أن يجتاز امتحان القبول النظري والعملي للسياقة
أن يكون متفرغًا للدراسة خلال مدة الدورة تفريغًا كاملًا
أن يلتزم بالتعليمات وقوانين العمل داخل المعهد
أن يكون حاصلًا على شهادة حسن سير وسلوك من وزارة الداخلية
مدة الدورة 5 إلى 6 شهور بواقع 3 أيام أسبوعيًا
رسوم تسجيل الدورة (50) شيكل غير مستردة

وتتم عملية التسجيل بالحضور الشخصي للملتحق في مقر معهد ضباط الإسعاف وتأهيل السائقين بأنصار غرب مدينة غزة، خلال ساعات العمل الرسمي من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة الواحدة ظهرًا.

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