"المستشفى الجزائري" يُقدّم أكثر من 6 آلاف خدمة خلال يوليو

غزة-الرأي

قدَّمت الطواقم الطبية في المستشفى الجزائري التابع لمديرية الخدمات الطبية العسكرية بمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة 6 آلاف و580 خدمةً طبيةً خلال شهر يوليو.

وأوضحت إحصائية صادرة عن المستشفى الجزائري أن قسم العلاج الطبيعي قدم "1082 خدمة وعيادة الاسنان "778" خدمة و"1072" استمارات الأقسام الداخلية وقدم قسم المختبر "1467" خدمة وقسم البصريات "744" وقسم الاشعة "737" خدمة فيما تم تقديم "700" وصفة طبية.

من جانبه، أكد مدير المستشفى الجزائري، العقيد وائل شقفة أن الأطقم الطبية في المستشفى استقبلت 4 آلاف و898 حالة ما بين عسكري ومدني من سكان المحافظة خلال شهر يوليو الماضي.

وأشار إلى أن قسم الأطفال استقبل "393 "حالة، ومبيت أطفال"55" حالة، وعيادات الجراحة "937" حالة وعيادة النساء والولادة "407" حالة وقسم الاستقبال "1207" وعيادات الباطنة "830" حالة، وحالات أخرى "399" حالة وتم اجراء "54 " عملية جراحية.

ولفت إلى أن الحالات التي استقبلها المستشفى تنوعت بين "مراجعين عسكرين من منتسبي وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة، وغيرهم من المواطنين المدنيين.