شرطة محافظة خانيونس تزور ديواني عائلتي "بربخ والبيوك"

غزة-الرأي

زار وفد من قيادة شرطة محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة ديواني عائلتي "بربخ" و "البيوك" يتقدمهم العميد سلامة بركة مدير شرطة محافظة خان يونس ولفيف من مدارء المراكز والإدارات الفرعية.

تأتي الزيارات ضمن حملة أطلقتها شرطة محافظة خانيونس لزيارة مختلف دواوين العائلات وذلك في إطار تعزيز التواصل، والتعاون ما بين الشرطة ومختلف الشرائح المجتمعية.

وتحدث العميد بركة أمام الحضور من العائلتين عن الصورة الحسنة للأمن والأمان في خانيونس والتي جاءت نتاج تعاون واضح ما بين مخاتير ووجهاء العائلات ورجال الإصلاح.

بدورها، أثنت العائلتين خلال كلمات ترحيبية ألقاها مخاتير العائلتين بالجهود التي تبذلها الشرطة في سبيل حفظ الامن واستتبابه، مؤكدين على ضرورة تقوية العلاقات مع مختلف العائلات حتى يتم حل القضايا بشكل فوري وذلك في إطار المصلحة العامة.