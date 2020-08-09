رئيس بلدية جباليا النزلة يفتتح العام الدراسي الجديد

غزة-الرأي

شارك رئيس بلدية جباليا النزلة م. مازن النجار في افتتاح العام الدراسي الجديد، وذلك خلال جولة نظمها لعدد من المدارس في نفوذ البلدية، على رأس وفد من البلدية، ووفد آخر من وزارة التربية والتعليم.

وهدفت الجولة إلى تهنئة الطلاب والمعلمين بالعام الدراسي الجديد، والاطمئنان على سير العملية التعليمية، وكذلك التعرف على الاحتياجات الطارئة للمدارس.

وشملت الجولة كلا من مدرسة شادية أبو غزالة، ومدرسة الرافعي، ومدرسة نسيبة، ومدرسة أسامة بن زيد حيث اجتمع مع الطاقم التدريسي لهذه المدارس، واستمع إلى أهم الاحتياجات التي يمكن للبلدية توفيرها لتسهيل انطلاق العام الدراسي.

وشارك في الجولة كلا من نائب رئيس البلدية أ. صالح سلمان، ومدير البلدية م. يوسف خلة، ورئيس قسم العلاقات العامة أ. سعدي الدبور، ومدير دائرة الصحة والبيئة م. ناصر النجار، ومدير دائرة الشؤون الإدارية والموارد البشرية د. سالم جودة.

فيما حضر من وزارة التربية والتعليم كلا من مدير مديرية الشمال أ. أشرف حرز الله، ومدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة، ومدير الدائرة الفنية أ موسى شهاب، ومدير العلاقات العامة إسماعيل البياري.

وكانت البلدية قد نفذت حملة ضخمة استهدفت تنظيف كل الشوارع المحيطة بالمدارس في جميع مناطق نفوذ البلدية، وإزالة التعديات على الأرصفة، وصيانة المطبات والحفر في الشوارع التي يسلكها الطلبة، وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال العام الجديد.