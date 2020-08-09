تربية الوسطى تزور رؤساء البلديات بالمحافظة لتهنئتهم بالمنصب الجديد

غزة-الرأي

زار وفد من مديرية التربية والتعليم بالوسطى عدد من بلديات المحافظة الوسطى لبحث تعزيز التنسيق والتعاون المشترك وتهنئتهم بالمناصب الجديدة، وضم الوفد كل من مدير التربية والتعليم هشام الحاج ومدير الدائرة الفنية محمد حمدان ورئيس قسم العلاقات العامة أحمد دلول ورئيس قسم الإشراف كمال أبو شملة ورئيس قسم الرقابة رمزي مقداس ورئيس قسم الأبنية والمشاريع محمد بشير.

وشملت الجولة في مرحلتها الأولى بلديات البريج والزوايدة والمصدر والمغازي، على أن تشمل باقي بلديات المحافظة الوسطى في وقت لاحق.

وقدم الحاج التهنئة لرؤساء البلديات بمناسبة توليهم مناصبهم الجديدة، وشكر رؤساء البلديات على هذا الاستقبال، مؤكدا أن علاقة مديرية التربية والتعليم بالوسطى مع البلديات هي علاقة تكاملية وان التنسيق والتعاون مستمر على كافة المستويات، مشيدا بالجهود الطيبة والملموسة التي تبذلها البلديات لتوفير البيئة التعليمية والصحية والخدماتية المناسبة للطلاب والمدارس والتنسيق في كافة الأمور والقضايا التي تخص المسيرة التعليمية.

بدورهم رحب رؤساء البلديات بوفد المديرية، مشيدين بجهود المديرية في تطوير المسيرة التعليمية والنهوض بمستوى الطلبة، وتم الاتفاق خلال الجولة على ضرورة استمرار التنسيق والتواصل بشكل مستمر بما فيه مصلحة أبنائنا الطلبة والمدارس.