"وادي" يهنئ رئيس بلدية بني سهيلا بمنصبه الجديد

غزة-الرأي

قام وفد من وزارة الاقتصاد الوطني برئاسة وكيل الوزارة د. رشدي وادي، بزيارة لبلدية بني سهيلا، لتهنئة رئيسها الجديد م. حمدان رضوان بمنصبه الجديد .

وهنأ د. وادي رضوان بمنصب رئيس البلدية، متمنياً النجاح والتوفيق له في مهمته الجديدة.

وقدم وادي، تمنياته للمجلس الجديد بالنهوض بمدينة بني سهيلا نحو الأفضل، والعمل على تجويد الخدمات التي تقدمها البلدية للمواطنين، من خلال انشاء مشاريع تخدم المدينة للنهوض بالواقع الاقتصادي.

ورحب رضوان بوفد الوزارة، مثنياً على العلاقة القوية التي تربط البلدية بالوزارة والتي تنعكس إيجاباً لمصلحة المواطنين وجودة الخدمة المقدمة لهم ، مؤكدا أن البلدية على استعداد للتعاون المشترك مع الوزارة بمت يخص المواطنين.