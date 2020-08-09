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الدفاع المدني برفح يُنفِّذ 233 مهمة خلال يوليو

09 آب / أغسطس 2020 12:39

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غزة-الرأي

نفَّذت المديرية العامة للدفاع المدني بمحافظة رفح 233 مهمة خلال شهر يوليو من العام الحالي 2020 ، شملت مهمات إطفاء وإسعاف وإنقاذ ومهام الأمن والسلامة ودورات تدريبية مختلفة.

وأوضح العقيد عبد العزيز العطار مدير الدفاع المدني بالمحافظة أن طواقم الجهاز نفذَّت عدة مهمات خلال تلك الفترة شملت 31 مهمة إطفاء و13 مهمة اسناد من صهريج المياه لسيارة الإطفاء، وتنفيذ 6 مهام إنقاذ، وإسعاف ما يزيد عن"47" مواطناً من داخل المحافظة .

وأشار العطار إلى أن دائرة الأمن والسلامة التابعة للدفاع المدني نفذت 25 معاملة لعدد من المصانع وصالات الأفراح وحرف مختلفة وزيارات تفتيشية للمؤسسات والشركات وتفقد إجراءات الأمن والسلامة بها.

وفي حينه بلغت نداءات الاستغاثة التي تم التعامل معها في غرفة العمليات المركزية  117 نداءً استغاثة.

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