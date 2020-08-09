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داخلية خان يونس تُنجز 6041 معاملة خلال يوليو

09 آب / أغسطس 2020 01:02

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غزة-الرأي

أنجزت مديرية داخلية خانيونس -الشق المدني-  6041 معاملة للمواطنين في المحافظة، خلال شهر يوليو الماضي.

وسلمت دائرة الأحوال المدنية خلال الشهر الماضي، سكان المحافظة 3888 وثيقة ومعاملة رسمية، فيما سجلت المديرية خلال الشهر ذاته 860 مولوداً جديداً، و 84حالة وفاة.

وأوضحت أن عدد المعاملات المتعلقة بالشؤون العامة والجمعيات بلغت 329 معاملة، والشؤون القانونية 1465 معاملة، بينما أنجزت 21 معاملة جوازات، الشئون الإدارية والمالية 320 و18 معاملة إقامات وشؤون أجانب.

وأشارت إلى أن معاملات مديرية داخلية خانيونس الخاصة بالأحوال المدنية شملت تسجيل مواليد، وتبليغ عن وفيات، وإصدار بطاقات هوية أولى وبالية وبدل فاقد، وبطاقات تعريف، وتعديل حالات اجتماعية، وتغيير عنوان وملاحق وتصديقات.

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