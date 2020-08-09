الشرطة النسائية بمحافظة خانيونس تنفذ 345 مهمة خلال يوليو

غزة-الرأي

نفّذت الإدارة العامة للشرطة النسائية بمحافظة خان يونس 345 مهمة خلال شهر يوليو المنصرم، تنوعت ما بين استقبال شكاوى وحل قضايا ودياً، وتنفيذ مهمات وإلقاء محاضرات.

وأظهر تقرير إحصائي صادر عن إدارة الشرطة النسائية بخان يونس أنها استقبلت 163 شكوى وإفادة من المواطنات ، فيما عملت على حل 28 قضايا بشكل ودي أو بتعهدات، وقامت كذلك بتحويل 9 قضايا للنيابة العامة.

وأوضح مشاركة الشرطة النسائية بالتحقيق في 62 قضية مختلفة ، إلى جانب المشاركة في 24 مهمة تفتيش و 11 مهمة ترحيل نزيلات، و 9 مهمات إحضار مشروحات وضم حضانة ومشاهدة.

وبيّن التقرير أن الشرطة النسائية بخان يونس شاركت في "10" فعاليات وأنشطة متنوعة تمت دعوتهم إليها ، و "22"قضية اعتداء، و و"3"مهمات تأمين بريد.