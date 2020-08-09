الاقتصاد تتلف 3 طن فول مدمس وتضبط 30 طن جبنة فيتا

غزة- الرأي

أتلفت طواقم حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد في محافظة الشمال 3 طن من الفول المدمس و30 طن من جبنة الفيتا.

وأعلنت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، أن طواقمها تحفظت على كميات أخرى من الفول المدمس تمهيدا لإتلافها حسب الأصول، مشيره الي أن الطواقم ضبطت جبنة الفيتا بسبب ارتفاع نسبة الدهن فيها وانخفاض نسبة البروتين وغير مطابقتها للمواصفات الفلسطينية.

ونفذت طواقم حماية المستهلك في محافظة الشمال 26 زيارة وجولة تفتيشية على المحال والأسواق، سجلت خلالها 5 محاضر ضبط واتلاف.

وتأتي هذه الجولات للتأكد من جودة المواد الغذائية المعروضة في المحلات التجارية الأسواق وحفاظاً على صحة المواطنين.

