تعليم الشمال يناقش مع بلدية بيت لاهيا سبل التعاون المشترك

غزة-الرأي

ناقشت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، مع بلدية بيت لاهيا سبل التعاون المشترك؛ لخدمة العملية التعليمية.

جاء ذلك خلال استقبال مدير التربية والتعليم أ. أشرف حرز الله، برفقة مدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ورئيس قسم الإدارات المدرسية د. معين جاسر، ورئيس قسم العلاقات العامة والإعلام أ. إسماعيل البياري، وفداً من بلدية بيت لاهيا برئاسة رئيس بلدية بيت لاهيا م. علاء العطار، ورئيس البلدية السابق أ. عز الدين الدحنون، وم. أحمد حمودة.

بدوره، رحب أ. حرز الله بالوفد الزائر، مثمناً جهوده في خدمة المجتمع، مشيداً بالتعاون المتواصل ما بين المديرية والبلدية ومختلف مؤسسات المجتمع المحلي، وتسخير ذلك في سبيل خدمة العملية التعليمية.

من جهته، هنأ وفد البلدية أ. حرز الله لتوليه مهام إدارة مديرية شمال غزة مؤخراً، متمنياً له مزيداً من النجاح في خدمة شعبنا والنهوض بالواقع التعليمي في شمال غزة.

هذا، وناقش الجانبان بعض القضايا التي من شأنها المساهمة في توفير بيئة تعليمية وصفية ملائمة للطلبة، لا سيما في ظل جائحة "كورونا".