خدمات البريج بطل دوري السلة

توّج خدمات البريج بلقب دوري جوال 2019_2020 لكرة السلة للمحافظات الجنوبية، عقب تحقيقه فوزه الثاني على خدمات المغازي بنتيجة (107_76)، وذلك مساء الأحد، بصالة سعد صايل غرب مدينة غزة.

وسيطر البريج على معظم نتائج أرباع المباراة على النحو التالي:

دخل البريج أجواء اللقاء، متسلحا بمعنويات الفوز في اللقاء الأول، فظهر بقوة في النواحي الدفاعية والهجومية، فسجل عن طريق المتألق إبراهيم أبو رحال 6 نقاط، قبل أن يتسلم أحمد وشاح زمام الأمور ويسجل 8 نقاط، بينما تكفل ثائر عيسى بتسجيل 3 رميات ثلاثية، لينتهي الربع لمصلحة البريج بنتيجة 33_13.

وفي الربع الثاني تحسن أداء المغازي، وتمكن من الوصول لسلة البريج عن طريق أحمد مهدي بتسجيله 5 نقاط، وموسى أبو غزال بتسجيله 3 ثلاثيات فيما تمكن منذر ريان من تسجيل رمية ثلاثية، لينتهي الربع لمصلحة المغازي بنتيجة 27_21.

وفي الربع الثالث عاد البريج ليقدم أقوى أداء له في المباراة، فعاد إبراهيم أبو رحال ليسجل 9 نقاط منها ثلاثية ، بالإضافة لثلاثية أخرى لثائر عيسى وأحمد وشاح بتسجيله 7 نقاط وخماسية للعملاق عيد الشاعر، لينتهي الربع لمصلحة البريج 27_14.

وفي الربع الرابع استمر البريج في أداءه القوي لزيادة الفارق، وأعطى أحمد كمال موسى مدرب البريج الفرصة لكافة لاعبي البريج المشاركة في تحقيق الفوز، بينما حاول لاعبو المغازي تقليص الفارق على أقل تقدير، لكن فارق النقاط الكبير صعب من مهمة اللحاق بالنتيجة، لينتهي الربع لمصلحة البريج 26_22، وبنتيجة اجمالية 107_76، ليحقق البريج لقب البطولة للعام الخامس على التوالي.

قاد اللقاء تحكيميا: دولي سعيد ضيا زاده، أحمد القاضي، تامر قشطة، مسجل دولي سائد حميد، ميقاتي عاطف المسلمي، ميقاتي 24 ثانية دولي حسين حمدان.