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الشجاعية يعلن عن اسماء الجهاز الفني والاداري

10 آب / أغسطس 2020 08:25

الشجاعية يعلن عن اسماء الجهاز الفني والاداري
الشجاعية يعلن عن اسماء الجهاز الفني والاداري

أعلن مجلس إدارة نادي اتحاد الشجاعية عن تعيين الكابتن محمود المزين مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم.

وعينت الإدارة الكابتن هيثم حجاج مدربًا عامًا واسامة المغني معالجًا وعبيدة نصار إداريًا للفريق.

وقال رئيس النادي حسن الجعبري: إن "تعيين المزين جاء بعد دراسة دقيقة من أجل قيادة الفريق الأول نحو منصات التتويج".

وشكر الجعبري الكابتن نعيم السويركي المدير الفني السابق وجهازه الفني والإداري على ما قدموه خلال الفترة الماضية.

وأضاف الجعبري أن "التغيير يأتي من أجل بداية مرحلة جديدة مع الفريق الأول والذي تتوقع منه جماهير النادي تحقيق البطولات والانجازات".

ودعا الجعبري جماهير الشجاعية إلى الالتفاف حول الفريق والجهاز الفني في المرحلة المقبلة من أجل تحقيق طموحات النادي بالعودة إلى منصات التتويج.

وحاز المزين على لقبي دوري وبطولة سوبر، وقاد عدة فرق، كما ويعد حجاج أبرز نجوم الشجاعية وقاد الفريق في عدة مناسبات، وكان مدربًا للفريق موسم تحقيق الثلاثية التاريخية ( 2014/2015).

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