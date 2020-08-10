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كمامة ذكية تترجم إلى 8 لغات!

10 آب / أغسطس 2020 08:44

كمامة ذكية تترجم إلى 8 لغات!
كمامة ذكية تترجم إلى 8 لغات!

ابتكرت شركة يابانية كمامة ذكية تتصل بالإنترنت، وذلك في ظل تزايد الطلب على الأقنعة الواقية بسبب انتشار فيروس كورونا، فيما تخطط الشركة لطرحها للبيع شهر سبتمبر المقبل.

وطورت شركة "دونات روبوتيكس" اليابانية الناشئة كمامة يمكنها أن تعطي مرتديها تعليمات بشأن التباعد الاجتماعي، الذي أصبح ضروريا من أجل تجنب الإصابة بمرض "كوفيد 19" الناجم عن فيروس كورونا.

ومن ميزات الكمامة الذكية، بحسب ما ذكرت الشركة، ترجمة اللغة اليابانية إلى 8 لغات أخرى، هي الإنجليزية والصينية والإسبانية والفرنسية والكورية والفيتنامية والإندونيسية والتايلندية.

وتوضع الكمامة الذكية التي أطلق عليها اسم "سي ماسك"فوق الكمامة التقليدية، وتتصل بالهاتف الذكي عبر تقنية البلوتوث، حيث يمكنها تحويل الكلام إلى رسائل نصية وإجراء المكالمات، وحتى تضخيم صوت مرتديها.

وقالت الشركة المصنعة للكمامة الذكية، وهي بلاستيكية وذات لون أبيض، إنه سيتم طرح أول 5 آلاف قطعة منها في الأسواق اليابانية في سبتمبر المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة المصنعة للكمامة الذكية تايسوك أونو، إن شركته تبحث بيع الكمامة في الصين والولايات المتحدة وأوروبا أيضا، حيث "تلقى اهتماما قويا" على حد تعبيره.

ويبلغ سعر الكمامة الذكية حوالي 40 دولارا أمريكيا.

و يتوجب على المستهلك شراء تطبيق ذكي للكمامة من خلال المتاجر المتوفرة عبر الإنترنت، من أجل تشغيلها.

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