شباب الزوايدة يفتتح تحضيراته للموسم الجديد

أطلق نادي شباب الزوايدة، الصاعد حديثاً لدوري الدرجة الأولى، استعداداته للموسم الجديد 2020 -2021.



وانطلقت التدريبات بحضور مجلس إدارة نادي شباب الزوايدة برئاسة هشام أبو زايد ورئيس بلدية الزوايدة سامي أبو محيسن ورئيس بلدية الزوايدة السابق أيمن أبو سويرح ومختار بلدة الزوايدة محمد أحمد أبو زايد وكوادر ومحبى النادي، وذلك على استاد الشهيد محمد الدرة.



وكانت البداية مبشرة للجميع في ظل مشاركة أكثر من 26 لاعباً من بينهم لاعبو التعزيز العشرة، وكانت الحصة التدريبية الأولى عبارة عن عملية إحماء للاعبين، ومن ثم تقسيمهم إلى مجموعات للوقوف على المستوى الفني لهذا الكم من اللاعبين قبل عملية القيد النهائية.



وفي هذا الإطار قال مدرب الفريق الكابتن حازم الحجار: سنستمر في هذه الوضعية خلال هذا الأسبوع، للتعرف عن قرب أكثر إلى المستوى الفني لكافة اللاعبين خاصة الجدد منهم، وبعد ذلك سندخل فترة الإعداد الرسمية التي سيتم التركيز خلالها على العامل البدني، ومن ثم يتبعها الخططي والتكتيكي وعملية توظيف اللاعبين في مراكزهم من خلال إجراء عدد من اللقاءات التجريبية قبل الدخول في دوري الدرجة الأولى المنتظر من قبل الجميع يوم 25 أيلول المقبل.

وتخلل هذا التجمع الرياضي المميز العديد من الكلمات من كبار الحضور والتي حملت في مضامينها الدعم والمؤازرة لهذا الكيان الرياضي الكبير ليعود إلى مكانته المعهودة بين سائر الفرق المعروفة على الساحة الرياضية.