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المالية: تنفيذ 55 عطاءً في النصف الأول من العام الجاري

10 آب / أغسطس 2020 09:14

غزة- الرأي:

نفذت الادارة العامة للوازم بوزارة المالية خلال النصف الأول من العام الحالي 2020 نحو 55 عطاءً مركزياً تشمل كل ما يلزم الوزارات والمؤسسات الحكومية من توريد سلع وخدمات.

وبينت الادارة أنها أجرت تقييماً للإيجارات الخاصة بالحكومة ضمن مساعيها لتخفيض القيمة الإيجارية الإجمالية، وجددت عقود إيجار لنحو50 مقراً حكومياً كما عملت على استحداث بعض المقار الخدماتية الجديدة.

وأوضحت الادارة أنها قامت بتسليم 60 طلبية أثاث لوزارات ومؤسسات الحكومة، بالإضافة لمراجعة طلبيات الشراء الخاصة بالوزارات المختلفة والبالغ عددها 560 طلبية بما فيها الخاصة بوزارة الصحة.

كما عملت الادارة على تسهيل التوريد لكل ما يخص مراكز الحجر الصحي من السلع والخدمات المتعلقة بجائحة كورونا.

الجدير ذكره أن اللوازم العامة تعمل على تحقيق أقصى درجات الكفاية الاقتصادية في الحصول على اللوازم. وتعزيز مبدأ النزاهة والمنافسة وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين، بالإضافة لتحقيق الشفافية في جميع مراحل اجراءات العطاءات.

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