الزراعة: نهدف إلى التوسع في زراعة "الأفوكادو"

غزة- الرأي

قالت وزارة الزراعة في غزة إنها تهدف للتوسع في زراعة "الأفوكادو"، مؤكدةً أنها نجحت في جلب أشتال "الأفوكادو" قبل عدة سنوات، وشجعت المزارعين على زراعتها، وقدمت لهم الإرشادات، لما تحويه هذه الفاكهة من فوائد غذائية وتسويقية، لاسيما أن القطاع يستهلك كميات كبيرة منها، يتم استيرادها من الخارج.

وأكدت الإدارة العامة للارشاد بالوزارة، أن المساحة المزروعة في قطاع غزة تبلغ 168 دنم، منها 125 دنم مثمر، و43 غير مثمر، تنتج ما مجموعه ٢٠٠ طن سنويا، بمعدل إنتاج 1,6 طن لكل دنم.

وأشارت إلى أهم أصناف "الأفوكادو" في قطاع غزة هي (أتنجر ، هاس، ريد، فورتا، نابال، و جليل)، منوهة إلى تركز زراعتها شمال قطاع غزة ومدينة خان يونس جنوب القطاع.

وذكرت أن ثمرة "الافوكادو" تعتبر غذاءً أساسيا، فهي غنية بالزيت وتؤكل لقيمتها الغذائية العالية، نظرا لاحتواء الثمار على العديد من الفيتامينات، وتحتوي على نسبة من الدهون الأحادية الغير مشبعة المفيدة لجسم الانسا، كما تحتوي على نسبة من الألياف الغذائية، وهي غنية بمضادات الأكسدة وحامض الفوليك.

وأشارت إلى الظروف الملائمة لزراعة "الأفوكادو"، فهي تنجح في المناطق ذات الشتاء المعتدل الخالي من الصقيع، علما أن ما يناسب شجرة "الأفوكادو" الجو الرطب، كما في حال المناطق الساحلية، حيث يساعد ذلك على غزارة المحصول.