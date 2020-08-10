"الاتصالات" تعلن استكمال صرف المنحة القطرية اليوم وغدًا

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غزة عن استكمال صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة اليوم الاثنين وغدًا الثلاثاء.

وقالت الوزارة، إنه سيتم صرف المنحة في مكاتب بريد عمر المختار، وخان يونس، ورفح.