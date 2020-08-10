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"الاتصالات" تعلن استكمال صرف المنحة القطرية اليوم وغدًا

10 آب / أغسطس 2020 11:05

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غزة عن استكمال صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة اليوم الاثنين وغدًا الثلاثاء.

وقالت الوزارة، إنه سيتم صرف المنحة في مكاتب بريد عمر المختار، وخان يونس، ورفح.

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