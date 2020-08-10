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أكثر من 70% منها معقدة

مجمع الشفاء الطبي يجري نحو (6000) عملية منذ بداية 2020

10 آب / أغسطس 2020 11:51

مجمع الشفاء الطبي يجري نحو (6000) عملية منذ بداية 2020
مجمع الشفاء الطبي يجري نحو (6000) عملية منذ بداية 2020

غزة- الرأي

تمكن الكادر الجراحي بمجمع الشفاء الطبي من إجراء نحو (6000) عملية خلال النصف الأول من العام الجاري 2020، معظمها من العمليات الكبرى بواقع (4704) عملية جراحية.

وقال مدير مستشفى الجراحة بالمجمع د. مروان أبو سعدة، خلال لقاء معه اليوم الأحد، إنه وعلى الرغم من أزمة كورونا الحالية والاجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الصحة، إلًا أن إجمالي عدد العمليات بالمجمع لم يتأثر، بل عمدت الكوادر الجراحية إلى إجراء جراحات معقدة ونادرة كانت تجري في السابق بالشراكة مع الوفود الطبية.

ونوه د. أبو سعدة أنه من بين العمليات المعقدة التي تم اجراؤها داخل مجمع الشفاء الطبي جراحات الأورام، وجراحات القولون بالمناظير، وجراحات البنكرياس، وتنظير القنوات المرارية إلى جانب جراحات الكسور المعقدة، وجراحات عظام الأطفال، وجراحات اليد والأعصاب الطرفية.

كما تم استمرار إجراء العمليات المعقدة بجهود الكادر الطبي المحلي على صعيد جراحات استئصال أورام الكلى المعقدة بالمنظار واستئصال أورام المثانة والبروستات، وجراحات الرقبة والغضاريف وأورام الرأس، إضافة إلى جراحات الصدر، وجراحات الأطفال، والعديد من الجراحات الأخرى.

 ولفت د. أبو سعدة إلى أن اضفاء مثل هذه العمليات المعقدة جاء بعد جهود كبيرة من العمل المضني، والتدريب المستمر الذي بذلته وزارة الصحة للكوادر الطبية بهدف التخفيف عن المرضى، الأمر الذي أثمر في ظل أزمة التحويلات العلاجية للخارج وعدم قدوم الوفود الطبية بسبب جائحة "كورونا" وتأثيراتها المستمرة والممتدة على العالم.

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