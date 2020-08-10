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خلال اجتماعه برؤساء الأقسام

مدير تعليم خان يونس يطلع على آخر المستجدات في المديرية

10 آب / أغسطس 2020 12:09

مدير تعليم خان يونس يطلع على آخر المستجدات في المديرية
مدير تعليم خان يونس يطلع على آخر المستجدات في المديرية

خان يونس- الرأي

اجتمع أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم بخان يونس اليوم الإثنين، برؤساء الأقسام، وبحضور محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، وأ. سمير أبو شتات مدير الدائرة الفنية.

وافتتح أ. الفرا اللقاء بكلمة رحب من خلالها بالحضور، وهنأهم ببدء العام الدراسي الجديد، موضحاً أنه تم افتتاح العام الدراسي وفق البروتوكول الصحي على رغم من التحديات والظروف الصعبة التي تواجه قطاع غزة.

وأكد أ. الفرا على ضرورة بذل المزيد من الجهود والمتابعة المستمرة للميدان التربوي وصولاً لتحقيق أعلى درجات الأمان الصحي للطلبة.

وأطلع أ. الفرا رؤساء الأقسام على آخر المستجدات في المديرية، موضحاً أنه انتظم مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2020-2021 ما يزيد عن 35 ألف طالباً وطالبة، في 50 مدرسة، وسيتم استلام أربع مبانٍ جديدة خلال الفصل الدراسي الأول، مؤكداً أن هذه الزيادة في أعداد الطلبة تلقي على عاتقنا المزيد من المسئولية اتجاه أبناء المجتمع، متمنياً أن يكون هذا العام أفضل.

وفي نهاية الاجتماع  تم الرد على استفسارات الحضور.

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