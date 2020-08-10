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"الاقتصاد " تنظم جولات تفتيشية على المخابز بالمحافظة الوسطى

10 آب / أغسطس 2020 12:18

"الاقتصاد " تنظم جولات تفتيشية على المخابز بالمحافظة الوسطى

غزة- الرأي

قامت الطواقم الهندسية التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني بتنظيم جولات تفتيشية على المخابز بالمحافظة الوسطى.


وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة، إن قسم الصناعات الغذائية بالإدارة العامة للصناعة نظم جولات على المخابز بالمنطقة الوسطى.


وذكر رئيس قسم الصناعات الغذائية محمود السيقلي، أن الجولات شملت المخابز الآلية واليدوية ومخابز الطابون بالتعاون مع بلدية النصيرات.


وأكد أن على الهدف من الجولات الرقابة والتفتيش على عملية الإنتاج داخل المخابز، وللتأكد من مدي التزام أصحاب المخابز بالشروط الصحية اللازمة لعملية الإنتاج.

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