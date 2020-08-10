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الاقتصاد تحرر 54 محضر ضبط وتحفظ لبضائع واردة عبر المعبر التجاري

10 آب / أغسطس 2020 12:24

الاقتصاد تحرر 54 محضر ضبط وتحفظ لبضائع واردة عبر المعبر التجاري
الاقتصاد تحرر 54 محضر ضبط وتحفظ لبضائع واردة عبر المعبر التجاري

غزة- الرأي

قامت دائرة المعبر التجاري بوزارة الاقتصاد الوطني، بتحرر 54 محضر ضبط وتحفظ لعدد من السلع والبضائع الواردة عبر المعبر التجاري بكرم أبو سالم.
وقال مدير المعبر التجاري بوزارة الاقتصاد الوطني أحمد مسلم، إن طواقم الوزارة ومن خلال المتابعة اليومية للبضائع الواردة عبر المعابر التجارية، قامت بتحرير 27 محضر ضبط، و24 محضر تحفظ لــ 150 طن من السلع والبضائع الواردة عبر المعبر.
وذكر مسلم، أن مفتشو المعبر خلال الأيام الماضية نظموا 667 جولة تفتيشية على الشاحنات الواردة للتأكد من الشروط والمواصفات الصحية للسلع والبضائع قبل تداولها في الأسواق.
وأشار  الي أنه تم ضبط كميات من السلع والبضائع الواردة عبر المعبر، للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات الفلسطينية.

WhatsApp Image 2020-08-10 at 11.56.19 AM WhatsApp Image 2020-08-10 at 12.00.58 PM الاقتصاد تحرر 54 محضر ضبط وتحفظ لبضائع واردة عبر المعبر التجاري
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