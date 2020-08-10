"ثابت" يشيد بتطور الأداء في المدرسة البريطانية الدولية بغزة

غزة- الرأي

اطلع وكيل وزارة التربية والتعليم العالي الدكتور زياد ثابت، على الواقع التدريسي في المدرسة البريطانية الدولية بغزة.

جاء ذلك خلال زيارته لمقر المدرسة بمدينة غزة بحضور مدير عام الإشراف التربوي الأستاذ محمود مطر، ومدير عام التخطيط التربوي الأستاذ رشيد أبو جحجوح، ومدير عام التقنيات التربوية الدكتور أحمد أبو ندا، ومدير تعليم غرب غزة الدكتور عبد القادر أبو علي، وكان في استقبالهم المدير العام للمدرسة المهندس أيمن الدحدوح، ومديرة المدرسة الأستاذة مها الدحدوح.

واستمع وكيل الوزارة من إدارة المدرسة والطاقم التعليمي لشرح مفصل عن البرامج التعليمية المطبقة، وأساليب التدريس المستخدمة، وطرق التقييم والاختبارات الدولية، ومستقبل الخريجين داخل فلسطين وخارجها، كما قام بجولة تفقدية للمرافق التعليمية من غرف صفية، ومختبرات علمية، ومختبرات حاسوب، وساحات للأنشطة الرياضية والترفيهية.

وأعرب الدكتور ثابت عن سعادته بهذه الزيارة وما لاحظه من تطور نوعي في أداء المدرسة، مؤكداً أن وزارة التعليم حريصة على متابعة جميع المدارس الخاصة بما فيها المدرسة البريطانية الدولية وهي المدرسة الوحيدة في غزة التي تؤهل طلبتها لشهادة الثقافة العامة البريطانية (IGCSE)، وتتبنى مناهج Pearson الدولية في إعداد طلبتها وتأهيلهم لامتحانات الشهادة الدولية.

وقد ناقش د. ثابت والوفد المرافق مع طاقم المدرسة آليات اختيار المواد الدراسية لطلبتهم في المستويين العادي (O Level) والمتقدم (A Level)، وتوظيف المنصات الخاصة التي تقدمها مؤسسة Pearson لتوفير مصادر التعلم المختلفة للمعلمين من مواد إثرائية، وخطط دروس، واختبارات، وأساليب تدريس تتضمن التعلم النشط، بالإضافة إلى البرامج التدريبية التي توفرها مؤسسة Pearson للمعلمين بمشاركة معلمين من دول مختلفة عربية وأجنبية، إلى جانب الخدمات الإشرافية التي يقدمها مختصون أكاديميون لمعلمي المدرسة في التخصصات الدراسية المختلفة.

وقد ناقش الوفد الزائر مع إدارة المدرسة آليات وإجراءات اعتماد شهادة الثقافة البريطانية في فلسطين وغيرها من البلدان، وكذلك إجراءات احتساب الجامعات المحلية لنتائج الطلبة في امتحان الثقافة العامة البريطانية، بالإضافة إلى آليات التسريع الأكاديمي التي من خلالها يمكن للطلبة المتميزين الحصول على الشهادة في وقت مختصر.

وقد ثمن الوفد الزائر حرص إدارة المدرسة على التنسيق الكامل مع الوزارة والمديرية وإطلاعهم على المستجدات والتطورات الحادثة في المدرسة بما في ذلك الزيادة النوعية في أعداد الطلبة المسجلين في المدرسة خلال العام الدراسي الجديد.

من جهته ثمن الدحدوح زيارة وكيل الوزارة والوفد المرافق له، مشيداً بخطط وبرامج الوزارة ومتابعتها للمدارس الخاصة، وأوضح أن المدرسة البريطانية حريصة على الالتزام بتوجيهات وزارة التعليم نحو الجودة التعليمية في مختلف المجالات. وأضاف الدحدوح أن المدرسة البريطانية التي تأسست في العام 2016 تهدف لتقديم نموذج تعليمي بريطاني ذي جودة عالية، وبيئة تعليمية حديثة، وتعليم نشط وفعال لطلاب يهتمون و يحبون اللغة الإنجليزية ويطمحون لإتقانها.

وتوظف المدرسة المنهاج البريطاني وتستخدم اللغة الإنجليزية في تدريس جميع المواد الدراسية للصفوف من الروضة وحتى الثاني عشر، عدا مباحث اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية التي يتم تدريسها باللغة العربية حسب المنهاج الفلسطيني ووفقاً لمعايير ترخيص المدارس الدولية.

وفي نهاية الزيارة أعطى ثابت توجيهاته بإسناد المدرسة بالمشرفين التربويين، ومختصي التربية الخاصة والمختبرات العلمية للتعاون مع المدرسة ومساعدتها بما يضمن لها تقدماً نوعياً خلال الفترة القادمة.

ومن ناحيته قدم الدحدوح خمسة منح دراسية بإعفاء 50 % من الرسوم الدراسية لطلبة متفوقين ترشحهم وزارة التعليم، كما شكر وكيل الوزارة والوفد المرافق على زيارتهم ومتابعتهم واهتمامهم الكبير بتطور المدرسة ورقيها.

