أوقاف خانيونس تعزز تعاونها مع كلية الزيتونة للعلوم والتنمية

خان يونس- الرأي

استقبل مدير مديرية أوقاف خان يونس د. محمد الغلبان، وفداً من كلية الزيتونة الجامعية للعلوم والتنمية برئاسة عميد الكلية أ. مروة المجايدة، وذلك في إطار بحث سبل التعاون المشترك.

ورحب الغلبان بالوفد الزائر، مشيدًا بكلية الزيتونة والمستوى الذي حققته خلال المرحلة الماضية, خاصة وأنها أصبحت تمثل صرحا تعليميا واعدا.

ودعا الغلبان الى تعزيز التعاون المشترك خاصة في الجانب العملي لبرنامج الدراسات الإسلامية من أجل تطوير التعليم والنهوض بمستوى الطلبة في الجانب الفني والمهاري، والاستفادة من تجربة كلية الدعوة للأوقاف, مطالبا الكلية بتقديم عروض خاصة بالعاملين في مساجد أوقاف خانيونس للالتحاق ببرنامج دبلوم الدراسات الإسلامية.

بدوره أثنى الوفد على دور الأوقاف الرائد في نشر التعاليم الشرعية، مؤكدا استعداد الكلية لتقديم منح للعاملين في مساجد خانيونس بالتعاون والتنسيق مع الأوقاف بنسب تتماشى مع الوضع المعيشي الصعب.