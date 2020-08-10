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"الاقتصاد" تنفذ 114 جولة تفتيشية على المحال والأسواق بالمحافظات

10 آب / أغسطس 2020 12:34

"الاقتصاد" تنفذ 114 جولة تفتيشية على المحال والأسواق بالمحافظات

غزة- الرأي

نفذت طواقم حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني 114 جولة وزيارة تفقدية وتفتيشية على المحال والأسواق في محافظات رفح والوسطى والشمال.


وذكرت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، أن الطواقم سجلت خلال جولاتها 22 محضر اتلاف لمواد غذائية منتهية الصلاحية ومنظفات وطحين بسبب الفساد الظاهر عليه وأسماك تالفة، مشيرة الى أن الطواقم حررت 14 محاضر ضبط لفرش غاز لتقليد رسم صناعي محلي، وللشاي لرسوبه في الفحص المخبري.


وأكدت الطواقم مواصلة جولاتها يومياً من أجل حماية المواطنين من المنتجات غير الصالحة، ومراقبة كل البضائع الموجودة داخل الأسواق والمحال.

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