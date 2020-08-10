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وزارة النقل والمواصلات تعزز تعاونها مع بلدية المصدر

10 آب / أغسطس 2020 01:06

وزارة النقل والمواصلات تعزز تعاونها مع بلدية المصدر
وزارة النقل والمواصلات تعزز تعاونها مع بلدية المصدر

غزة- الرأي

زار وفد من وزارة النقل والمواصلات برئاسة م . حسن عكاشة رئيس قطاع الشئون الإدارية والمالية وبرفقة مدير عام العلاقات العامة والإعلام  أ . خليل الزيان  بلدية المصدر حيث كان في استقبالهم  م . أحمد  المصدر رئيس البلدية  وعدد من أعضاء المجلس البلدي وموظفي البلدية .
وهنأ عكاشة رئيس البلدية بمنصبه الجديد متمنياً له التوفيق والنجاح في إدارة البلدية ، والتأكيد على ضرورة العمل المشترك لتحقيق خدمة مميزة للمواطنين في المحافظة الوسطى وسبل تعزيز السلامة الطرقية على الشوارع الفرعية المطلة على شارع صلاح الدين .
من جهته، أكد عكاشة أن الوزارة أتمت تجهيز ترخيص الوسطى والملاصق لدينمومتر الجنوب الواقع ضمن نفوذ بلدية المصدر لتسهيل معاملات المواطنين وانجاز الرخص في نفس المكان مما يوفر الوقت والجهد معا .
وتم التشاور في تطوير ترخيص الوسطى  حيث أبدى رئيس البلدية الموافقة على ترتيب مدخل الترخيص لتسهيل حركة المركبات في المكان وذلك من خلال المساهمة الجزئية لتمويله  ، وذلك تمهيداً لافتتاح الترخيص بشكل رسمي وذلك لخدمة الجمهور المحلي في محافظة الوسطى . 
وفي نهاية اللقاء شكر الوفد الزائر رئيس البلدية على حسن الاستقبال .

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