وزارة النقل والمواصلات تعزز تعاونها مع بلدية المصدر

غزة- الرأي

زار وفد من وزارة النقل والمواصلات برئاسة م . حسن عكاشة رئيس قطاع الشئون الإدارية والمالية وبرفقة مدير عام العلاقات العامة والإعلام أ . خليل الزيان بلدية المصدر حيث كان في استقبالهم م . أحمد المصدر رئيس البلدية وعدد من أعضاء المجلس البلدي وموظفي البلدية .

وهنأ عكاشة رئيس البلدية بمنصبه الجديد متمنياً له التوفيق والنجاح في إدارة البلدية ، والتأكيد على ضرورة العمل المشترك لتحقيق خدمة مميزة للمواطنين في المحافظة الوسطى وسبل تعزيز السلامة الطرقية على الشوارع الفرعية المطلة على شارع صلاح الدين .

من جهته، أكد عكاشة أن الوزارة أتمت تجهيز ترخيص الوسطى والملاصق لدينمومتر الجنوب الواقع ضمن نفوذ بلدية المصدر لتسهيل معاملات المواطنين وانجاز الرخص في نفس المكان مما يوفر الوقت والجهد معا .

وتم التشاور في تطوير ترخيص الوسطى حيث أبدى رئيس البلدية الموافقة على ترتيب مدخل الترخيص لتسهيل حركة المركبات في المكان وذلك من خلال المساهمة الجزئية لتمويله ، وذلك تمهيداً لافتتاح الترخيص بشكل رسمي وذلك لخدمة الجمهور المحلي في محافظة الوسطى .

وفي نهاية اللقاء شكر الوفد الزائر رئيس البلدية على حسن الاستقبال .