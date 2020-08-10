"الشباب والرياضة" تتفقد المشايع الصغيرة في غزة والشمال

غزة- الرأي

نفذت وزارة الشباب والرياضة جولة تفقدية على المشاريع الصغيرة التي يشرف عليها صندوق دعم الشباب وبتمويل من مؤسسة أحباء غزة ماليزيا.

وتضمنت الزيارة متابعة العمل والتجهيزات بعد انطلاق المشاريع واستلام التمويل اللازم، وشملت الزيارة المشاريع في محافظتي غزة والشمال، حيث تنوعت بين الإنتاج الزراعي والدواجن والتدريب للغة الإنجليزية والخط العربي.



وشارك في الزيارة أحمد محيسن وكيل الوزارة، وعصام الهبيل مدير عام صندوق دعم الشباب، ومحمد نادر النوري قمر الزمان مدير مؤسسة أحباء غزة ماليزيا، والمهندس رائد عوض من دائرة المشاريع، وعلاء العاوور مدير مكتب وكيل الوزارة.



وأبدى أحمد محيسن وكيل الوزارة إعجابه بانطلاق المرحلة الأولى من المشاريع ومساعدة الشباب على الاعتماد على ذاتهم وبناء مستقبلهم من خلال مشاريعهم الخاصة، ووجه محيسن التحية لمؤسسة أحباء غزة ماليزيا على تمويلها للمشاريع واهتمامها بدعم الشباب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه في هذه الظروف الصعبة، وأشار إلى أهمية متابعة بعض الملاحظات ومعالجة العقبات التي تواجه بعض المشاريع في التنفيذ.



بدوره، أكد محمد قمر الزمان مدير مؤسسة أحباء غزة ماليزيا على تشجيع مؤسسته للمشاريع الصغيرة ودعم الشباب من خلال تطوير مهاراتهم وبناء مستقبلهم، وأوضح أن الشراكة مع الوزارة في هذا المجال تمثل فرصة للشباب للاستفادة من هذا التمويل والانطلاق نحو الاعتماد على الذات.



أما عصام الهبيل مدير عام صندوق دعم الشباب فتناول أهمية المشاريع الصغيرة ضمن برامج الصندوق وضرورة تمويلها بصورة أكبر خلال الفترة القادمة، كما أضاف بخصوص متابعة المشاريع أن الصندوق سيتابع كافة المشاريع التي حصلت على التمويل وعددها ١٤ مشروعا وسيقوم بزيارتها وحل كافة العقبات التي تواجه هذه المشاريع.