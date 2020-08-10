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مختبر الصحة العامة يجري نحو عشرين ألف فحص منذ بداية العام الحالي

10 آب / أغسطس 2020 01:27

مختبر الصحة العامة يجري نحو عشرين ألف فحص منذ بداية العام الحالي
مختبر الصحة العامة يجري نحو عشرين ألف فحص منذ بداية العام الحالي

غزة- الرأي

أظهر التقرير النصف سنوي للعام الحالي 2020 الصادر عن دائرة الصحة العامة بوزارة الصحة، عدد العينات التي تم استقبالها منذ بداية العام  والتي بلغت نحو (5) آلاف عينة داخل المختبر، بينما بلغ مجموع الفحوصات التي أنجزت ما يقارب عشرين ألف فحص.
وبين التقرير أن عينات فحص المياه بلغت (2609) عينة مياه، وعينات الأغذية بلغت (1232) عينة، بينما وصلت عينات الأدوية والمهمات الطبية المحولة من قبل الرقابة الدوائية بالإدارة العامة للصيدلة إلى (484) عينة، وفيما يتعلق بعينات فحص المطهرات والمنظفات بلغ عددها (239) عينة، و(43) عينة مياه صرف صحي لفحص الكوليرا والسالمونيلا، بالإضافة إلى استقبال (158) عينة مياه بحر ومسابح من مختلف محافظات قطاع غزة.
ويعتبر مختبر الصحة العامة خط الدفاع الأول لحماية الناس ضد الأمراض والمخاطر الصحية الأخرى، حيث يتم من خلاله مراقبة الأغذية وفحص مياه الشرب والابار وفحص عينات الأدوية المحولة من قبل الرقابة الدوائية بالإدارة العامة للصيدلة.

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