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العدل تعقد امتحان الترجمة للغة الفرنسية للحصول على رخصة مترجم معتمد

10 آب / أغسطس 2020 01:39

شعار وزارة العدل
شعار وزارة العدل

غزة- الرأي

عقدت دائرة الترجمة بالإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة بوزارة العدل اليوم امتحان الترجمة للغة الفرنسية الذي سينتهي بمنح شهادة مترجم معتمد وفقاً لقانون الترجمة والمترجمين رقم 15 لسنة 1995 ولائحته التنفيذية .
وجرى الامتحان في مقر الوزارة بغزة لسبعة من المتقدمين ممن استوفوا الشروط المطلوبة للتقدم للامتحان.
ورحب وكيل الوزارة المستشار د. محمد النحال بالممتحنين مشدداً على أن الوزارة تهدف من خلال هذا
الامتحان لتوسعة قاعدة المترجمين المتخصصين في قطاع غزة، متمنياً التوفيق للجميع وان يكون حصولهم على رخصة مترجم معتمد إضافة نوعية للمجتمع الفلسطيني.
وكانت الوزارة قد فتحت العام الجاري 2020 الباب لاستقبال طلبات المترجمين للغة الفرنسية.
وقال مدير عام الإدارة أ. عبد الناصر أبو هولي أن الوزارة معنية برفد المجتمع المحلي بعدد من المترجمين المحترفين الذين خضعوا لامتحان الترجمة وذلك لتقديم خدمة الترجمة المهمة لكل المجتمعات.
وأكد أن لجنة متخصصة من متخصصين باللغة الفرنسية ومدرسين بالجامعات الفلسطينية ترأسها أ. فلسطين رصرص قامت بإعداد الامتحان ووضعته بشكل مناسب للخروج بنتائج مشرفة للمترجم الفلسطيني من اللغة العربية للفرنسية وبالعكس.
وأشرف على عقد الامتحان اللجنة المتخصصة للمترجمين برئاسة د. كمال حمدان وعضوية كل من أ. مشير عامر وأ. ولاء الحمضيات وقال حمدان أن للترجمة دور كبير للرقي بالمجتمعات وأنها مهنة مقدسة ترقى للمهن المهمة في أي مجتمع، مرحباً بالمترجمين الجدد وداعياً إياهم للمضي قدماً في مجال الترجمة.
من جانبها أكدت مديرة دائرة الترجمة بالإدارة العام للشؤون المهنية والوسائل البديلة أ.ميسون أبو طير أن لجنة مختصة باللغة الفرنسية مكونة من أ. فلسطين رصرص وأ.محمد صلاح وأ. زكريا شهاب قامت بإعداد الامتحان بما يجعله متاحاً لكافة المستويات، مشيده بمهنة الترجمة التي قالت أنها مهنة سامية وهامة للغاية لأي مجتمع.
الجدير بالذكر أن اللجنة ستقوم بتصحيح الاختبار ومن ثم سيتم الإعداد للامتحان الشفوي في غضون عشرة أيام.
 

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