بلدية خان يونس تبحث مع صندوق الهيئات المحلية المشاريع التطويرية

خان يونس- الرأي

ناقشت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، مع صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية جُملة من المشاريع التطويرية التي يمولها الصندوق بخان يونس، والتي ساهمت بتطوير واقع المدينة نحو الأفضل في ظل الظروف الراهنة.

وشارك في اللقاء الذي عقد بمقر الصندوق بغزة، رئيس البلدية م. علاء الدين البطة، ومُسير دائرة المشاريع م. موسى الأخرس، ورئيس قسم العلاقات الدولية أ. هيا الأغا، ومنسق ملف الصندوق بالبلدية أ. عبد الكريم الفرا، ومدير عام الصندوق (مكتب غزة) م. معتز محيسن، والطاقم الاداري.

وخلال اللقاء أكد م. البطة على أهمية برنامج تطوير البلديات "المرحلة الثالثة" الدورة الثانية والتي تم من خلاله إنجاز ما نسبته (80%) من إجمالي المشاريع التشغيلية بقيمة ( 577.000) يورو، إلى جانب متابعة سير المشاريع الإنمائية الخاصة بالبنية التحتية والتي سيكون لها الأثر البالغ في تطوير مدينة خان يونس، مشيرًا إلى أهمية التسريع في المشاريع الأخيرة التي تم إرسالها لإدارة الصندوق.

وبين م. البطة أن بلدية خان يونس تولي مشاريع الصندوق الأهمية وكذلك التمويل الإضافي لبرنامج تطوير البلديات في مرحلته الثالثة ومن ضمنها مشاريع التشغيل والصيانة كثيفة العمالة والخاصة بمرافق وخدمات البلديات في قطاع غزة، مبينًا في ذات السياق أهمية وضع مدينة خان يونس وتطوير أحيائها خلال التمويل الإضافي القادم، شاكرًا جهود الصندوق في دعم وتطوير بلدية خان يونس.

وقدم م. البطة رؤية البلدية المتكاملة لضمان سير وتسريع وتيرة العمل بالمشاريع التي يمولها الصندوق لصالح بلدية خان يونس ومنها تشغيل الخريجين من المهندسين والفنيين والعمال وضرورة توريد المواد الخاصة بتشغيلهم، إلى جانب مشاريع تطوير المنظومة الإلكترونية والمخطط الهيكلي والتسمية والترقيم، وتأهيل الأحياء المهمشة وزيادة نسبة المشاريع المقدمة للبلدية.

ومن جانبه وعد م. محسين دراسة مقترحات البلدية التي تم رفعها خلال الاجتماع مؤكداً على أن الصندوق يسعى بشكل حثيث من أجل دعم البلديات في كافة القطاعات للتخفيف من حدة الظروف الراهنة التي خلفها الحصار والإغلاق.