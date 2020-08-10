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الشؤون العامة بالداخلية تنجز أكثر من 1000 معاملة خلال يوليو المُنصرم

10 آب / أغسطس 2020 02:37

الإدارة العامة للشؤون العامة تنجز أكثر من 1000معاملة خلال يوليو المُنصرم.
الإدارة العامة للشؤون العامة تنجز أكثر من 1000معاملة خلال يوليو المُنصرم.

غزة- الرأي

أنجزت الإدارة العامة للشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية بوزارة الداخلية والأمن الوطني – الشق المدني 1047معاملة خلال يوليو الماضي.

وأشار تقرير صادر عن الإدارة، فإن دائرة الإشراف والمتابعة نفذت 45 معاملة تنوعت ما بين (اجتماع غير عادي (جمعية عمومية)- اعتماد مجالس إدارة جمعيات محلية جديد ومعدل - تشكيل لجنة مؤقتة - تأكيد مجالس الإدارات المعتمدة على المنظومة).

وحسب إحصائية صادرة عن الإدارة أنجزت دائرة الجمعيات المحلية 950 معاملة خاصة بالجمعيات المحلية تنوعت ما بين (الجمعيات المسجلة حتى تاريخه - الجمعيات تحت التسجيل حتى تاريخه- طلبات التسجيل – افادات-- لقاءات رؤساء الجمعيات المسجّلة - لقاءات مع مدراء فروع الضفة -لقاءات إرشادية لمقدّمي الطلبات ) وغيرها, كما قامت دائرة الخدمات والنشاطات بتقديم 1865 شهادة حسن سيرة وسلوك للمواطنين.

بدورها أنجزت الإدارة 25 معاملة تسجيل وتجديد كتبة عرائض، فيما أفاد التقرير الصادر عن الإدارة أن دائرة الدراسات والأبحاث قدمت27 خدمة تنوعت ما بين(استقبال / تقديم بيانات بحثية للباحثين - تقديم بيانات لمؤسسات لأغراض التنسيق والتعاون - ترشيح موظفين لدورات للوزارة أو تقديم دورات -تنسيق عملية إشغال قاعة الشؤون العامة للدورات واللقاءات).

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