لوكاكو: تنتظرنا مباراة ضخمة فى نصف النهائي

أكد النجم البلجيكي روميلو لوكاكو، أنه لا يهتم بتحقيق الأرقام القياسية، بقدر ما يهمه تحقيق الألقاب الجماعية، وذلك بعد أن قاد فريقه إنتر ميلان الإيطالى، للتأهل إلى الدور نصف النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي، بعد أن حقق فوزًا صعبًا على نظيره باير ليفركوزن الألماني بنتيجة 2-1، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الإثنين على ملعب "إسبريت أرينا" بمدينة دوسلدروف الألمانية، ضمن منافسات الدور ربع النهائى من البطولة.

قال لوكاكو بعد المباراة لشبكة "سكاي إيطاليا" : "السجلات هي أرقام قياسية، لكن الفوز كان مهمًا للغاية، ليفركوزن فريق ذو جودة عالية ومدرب ممتاز، لقد ارتكبنا الكثير من الأخطاء في البداية ، لأننا لم ننهي الفرص وكان بإمكاننا الفوز بأكثر من ذلك".

أضاف: "الدفاع قام بعمل رائع وفي رأيي كان باريلا رجل المباراة، لأنه في الأسابيع الأخيرة كان رائعًا، إنه موجود في كل مكان".

تابع: "لقد تحسننا بشكل واضح مؤخرًا، نحن بحاجة فقط لإنهاء المزيد من فرصنا وإنهاء المباريات في وقت مبكر، الآن لدينا أسبوع للتحضير للدور نصف النهائي".

وواصل: "ستكون هذه مباراة ضخمة أخرى وعلينا أن نكون مستعدين".

وحقق لوكاكو رقمًا رائعًا بعدما أصبح أول لاعب في التاريخ يسجل في تسع مباريات متتالية في مسابقة الدوري الأوروبي، وفى الدقيقة 25 سجل النجم الشاب كاي هافيرتز هدف تقليص الفارق للفريق الألماني.

ويحسم الدور ربع النهائى ببطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، من مباراة واحدة على أرض محايدة وفقاً لقرارات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" من أجل مبدأ تكافؤ الفرص وسرعة إنهاء الموسم الحالى من المسابقة القارية.

بهذه النتيجة يتأهل إنتر ميلان إلى الدور نصف النهائي من البطولة، لينتظر الفائز من مباراة شاختار دونيتسك الأوكراني وبازل السويسري والتى ستقام مساء الثلاثاء.

ولم يتوج إنتر ميلان بأى لقب أوروبي منذ الثلاثية التاريخية عام 2010 مع البرتغالى جوزيه مورينيو.